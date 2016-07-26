新冠肺炎｜本港新增兩宗輸入個案 另有兩人由港赴英後確診

衞生署衞生防護中心公布，截至今日0時0分，中心正調查兩宗新增2019冠狀病毒病確診個案，至今本港個案累計11,924宗，包括11,923宗確診個案和1宗疑似個案。新增兩宗個案均為輸入個案，涉及一名18歲男子及34歲女子，分別由英國及孟加拉抵港。據悉，兩人均帶有L452R變種病毒。

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馬鞍山海澄軒納入強制檢測公告

另外，衛生防護中心今日獲通報兩宗於英國確診的個案，涉及一名43歲女病人及一名5歲男病人。兩人於本月18日乘搭CX251航班離港前往倫敦。他們於本月21日抽取樣本進行新冠病毒檢測結果為陽性，兩人均沒有病徵。中心正繼續與英國衞生當局跟進個案和就個案進行流行病學調查。為審慎起見，他們曾居住的馬鞍山海澄軒今日會被納入強制檢測公告。任何於今年6月5日至30日期間曾身處上述大廈內超過兩小時的人士，須在7月2日或之前接受強制檢測。