新冠肺炎｜東涌海堤灣畔錄一宗海外個案 貨運工料被無入境機組人員傳染

本港今日(10日)沒有新增新型肺炎確診個案，是相隔一星期後再次「本地零確診」，至今本港累計仍為12,261宗確診，初步確診則暫時有少於10宗。翻查資料，去年10月14日的前一日天文台曾發出八號東南烈風或暴風信號，因此沒有錄得新增個案，未知今日「零確診」是否與天氣有關。

東涌機組人員抵澳洲後呈陽性

不過，衞生防護中心錄得一宗海外確診個案，一名54女機組人員上周四(7日)經國泰航空CX101航班從本港往澳洲，其後在當地驗出對病毒呈陽性。患者本身居於東涌海堤灣畔2座，3月10日和4月6日在港接種復必泰疫苗，上周三(6日)在港檢測呈陰性，確診時沒有病徵。中心指，正繼續與澳洲衞生當局跟進個案，個案流行病學調查和個案追蹤仍然進行中。為審慎起見，其潛伏期在港曾居住的地點會納入強制檢測公告。

源頭未明機場工或被無入境者傳染

日前源頭未明的48歲機場貨運工人(#12258)，感染的Delta變種病毒基因與上月英國個案類似，據了解他過去3周沒有處理英國來港航班，料有機會被即日折返而無入境香港的機組人員感染。

捷克抵港確診男康復出院

醫院管理局公布，截至今早9時，過去24小時共有1名確診病人出院，該名49歲男病人(#12192)從捷克共和國抵港，上月26日公布確診及驗出L452R變異病毒株。至今本港累計11,946名確診病人康復出院；目前公立醫院已啟用577間負壓病房、共1,068張負壓病床；現時有66名確診病人分別於9間公立醫院及北大嶼山醫院香港感染控制中心留醫，全部情況穩定。

颱風後強制檢測特別安排

食物及衞生局昨晚表示，就上周四公布的強制檢測公告，相關檢測限期會順延一日至今日。至於因應大廈出現與變異病毒株相關的個案，而要強制檢測的居民和大廈內工作人士，本身須在衞生署公布相關個案後的第3、7、12和19日強制檢測，當局今日會在下列地點重開流動採樣站：

⚫ 北角港運城5樓平台花園兒童遊樂場

⚫ 元朗同益大廈平台

⚫ 大圍金獅花園一期金輝閣對出空地

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