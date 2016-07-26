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新冠肺炎｜林鄭：已向中央提議專家對接　以逐步有序與內地通關
2 小時前
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林鄭月娥新冠肺炎特首通關
新冠肺炎｜林鄭：已向中央提議專家對接　以逐步有序與內地通關
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林鄭月娥指，已向中央提議用專家對接方法，以逐步有序恢復香港與內地通關。(蘇文傑攝)

特首林鄭月娥出席立法會行政長官質詢時間，民建聯議員李慧琼關注香港與內地通關問題，指市民好心急可以和內地通關，但現時回港容易，北上困難，希望特首能夠交代怎樣才能夠與內地通關問題，是否香港需要用健康碼及港康碼，方可與內地通關。林鄭月娥表示，不能夠代中央及內地衛健委回答香港何時可以與內地通關，但她已向中央提議用專家對接，以逐步有序通關。

林鄭月娥稱，自己一直未停過向中央反映市民對通關的期盼，不論是為公務、商務抑或探親的理由，都可以免檢疫進入內地，本港病毒個案已超過21日清零，外防輸入亦做得非常嚴格，甚至引起部分商會及外國領事反對，認為太嚴苛，不過她認為嚴格執行外防輸入是有需要的，因為外圍疫情仍在爆發中，而且相當嚴峻，因此她就已向中央提出有關建議，認為有專家對接後，就可實現逐步有序通關。

新冠肺炎｜林鄭：港不可亦不應採取「與病毒共存」策略

她在回應陳健波議員提問時，指香港不可以亦不應該採取「與病毒共存」的防疫策略，否則與內地通關更無希望，她亦再呼籲巿民接種疫苗。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/新冠肺炎｜林鄭：已向中央提議專家對接　以逐步有序與內地通關-283861
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