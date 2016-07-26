新冠肺炎｜林鄭：「回港易」明起恢復 「來港易」下周三推出每日名額2000

特首林鄭月娥在行會前見傳媒，表示內地新冠疫情受制，決定明起恢復早前暫停的「回港易」計劃，除了6個中高風險小區，香港居民可以透過網上預約入境本港日期；另她同時宣布一直討論的「來港易」計劃，並將於下周三(15日)起推出，容許內地及澳門人士來港免檢疫，每日名額為深圳灣口岸及港珠澳大橋各1,000人，即共2,000人，但他們須定期做病毒檢查，以及來港前須持有陰性核酸檢測證明。

竹篙灣本月20日起供抵港外傭檢疫

此外，林鄭月娥指竹篙灣檢疫中心，本月20日起供抵港外傭檢疫，開放前一周可預約，每日房價不逾500元。她又說，接種紀錄除印尼外，同樣適用於印度、馬來西亞、巴基斯坦同泰國，如果上述地方有外籍傭工來港，同樣需要預訂指定檢疫設施。

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