新冠肺炎｜染變種病毒印男子涉瞞行蹤判監3個月

首宗流入社區變種病毒個案的30歲印度裔男患者及其菲籍女友人，涉隱瞞行蹤，被控「向授權人員提供任何在要行上屬虛假的資料」等罪，二人早前承認共7項控罪，早上在九龍城裁判法院分別被判監3個月和20日，其中女被告早前已還押滿20日，獲當庭釋放。

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裁判官嚴舜儀指出，衛生署紀錄顯示，男被告屬「零號病人」，他隱瞞行蹤導致逾1600名住戶撤離、全港外傭須接受強制檢測，新冠病毒在全球流行，市民遵守控制疾病相關規例，對追蹤和控制疫情十分重要，兩人故意誤導政府人員，為本港公共衛生帶來風險，並令市民感到憂慮，認為案情嚴重，須判處監禁式刑罰。考慮到兩名被告認罪，扣減三分一刑期，判男被告監禁3個月，女被告則監禁20天。

30歲男被告被控於今年4月16及18日，6次明知而向授權人員提供虛假資料，相關資料涉及識別和追蹤新冠病毒病人，影響個案追蹤，違反《預防及控制疾病規例》；女被告則面對1項相同控罪。