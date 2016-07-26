新冠肺炎｜梁子超：兩地通關須商討互通消息追蹤機制

特首林鄭月娥昨日在立法會指，已向中央提出就兩地通關問題進行「專家對接」，商討通關所需條件。呼吸系統專科醫生梁子超在電台表示，相信兩地在通關上都有因為通關引致新冠病毒輸入風險的共同關注，在疫苗未能阻止Delta變種病毒傳播的情況下，香港要令內地覺得，在外防輸入措施方面沒漏洞。

他認為，在商討通關時，兩地需要研究一旦社區出現感染個案，需要採取甚麼措施防止個案會輸出到對方的地區，以及針對已過境人士的曝露史，有何機制可以互通消息，令到追蹤可以更快和更有效，同時亦可避免一旦出現個案，令相關措施又需要叫停。

新冠肺炎｜梁子超：取消深喉唾液樣本增高風險者在社區流動

對於政府宣布逐步取消接納深喉唾液為強制檢測樣本，梁子超指，專人採樣較穩妥，但如果強檢人士積極配合，深喉唾液檢測效果仍是非常好，機場及檢疫酒店職員等需要定期強檢的人士，屬於極高風險群組，如果要他們經常到檢測中心排隊檢測，將增加他們在社區的流動，提高交叉感染風險。

至於怎樣進一步提升本港的疫苗接種率，梁子超說，現時本港60歲以上人士只有約四成多已打針，70歲以上人士更加只有不足三成人已接種。他說，除了一些特殊例子，例如急性病發作等，其他所有長者及長期病患者應該盡快接種。

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