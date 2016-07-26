新冠肺炎｜沙利文：倘中國對病毒溯源調查不合作或被孤立

美國國家安全顧問沙利文(Jake Sullivan)接受美國傳媒訪問時表示，若中國不容許國際社會就新冠病毒源頭作進一步調查，將面臨國際孤立。

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沙利文讚揚總統拜登，促使七國集團(G7)其他國家，對病毒源頭展開透明調查方面向中國施壓，要求中國容許調查人員入境調查新冠病毒源頭。他說，這是疫情爆發以來，首次團結民主國家發出一致聲音，前總統特朗普未能做到。美國將繼續爭取國際社會支持向中國施加外交及政治壓力，令中國知道若不合作將面臨國際社會孤立。

美國不會在調查上依賴中國

沙利文說，美國不會在新冠病毒源頭調查上依賴中國，除了世衛調查，美國會透過情報部門分析及與盟友和夥伴合作查明病毒來源。他又說，現時未到發出威脅或最後通牒的階段，會繼續在國際社會爭取支持，若最終中國拒絕履行國際義務，美國與盟友磋商，考慮如何回應。

中國外交部多次重申，新冠肺炎疫情溯源是科學問題，不應被政治化，指美國有人一提到疫情就對中國進行抹黑攻擊，敦促美方能像中國一樣，本著科學的態度，與世衞組織開展溯源研究合作，對美國進行全面、透明、以證據為基礎的國際調查。