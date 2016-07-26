新冠肺炎｜泰國採胳肋底汗水 檢測準確度高達95%

深喉唾液及拭子採樣兩種新冠肺炎病毒檢測技術各有長處，泰國則研發出，不用深入鼻孔，亦如採集口水樣本般容易的新檢測技術。

綜合當地報道，泰國朱拉隆功大學正研發一種新的檢測技術，只要將棉花棒放在腋下15分鐘，之後放入小玻璃瓶內照射紫外線消毒，再放進分析機器，等待30秒就能完成檢測，準確度更高達95%。

泰國朱拉隆功大學研究員表示，團隊發現某些特定化合物與感染新冠病毒的正常化合物有很大不同。他指出，新冠患者會分泌一種獨特化學物質，只要偵測患者汗液中獨特氣味就能得知是否確診，期望這方式能取化需要經實驗室處理而成本較昂貴的拭子採樣測試。

菜市場實地測驗獲 一致好評

研究團隊早前趁泰國部分餐館重新開業，在曼谷菜市場展開實地測驗。小販和店家給出一致好評，認為汗水檢測較拭子採樣方便舒適得多。有關技術還處於研發階段，未經過審查，但已引發外界關注，該項技術未來能否被國際認證採用。

相關新聞：