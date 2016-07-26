新冠肺炎｜海洋光譜號船員疑復陽 梁子超斥檢測結果遲出：搞出大頭佛

皇家加勒比「海洋光譜號」郵輪一名40歲男船員本周二(19日)採樣檢測，至昨日(21日)才驗出陽性，暫列作外地確診懷疑復陽個案，而已登船的約1,000名乘客需要離船。呼吸系統專科醫生梁子超質疑，為何要採樣隔日才有船員檢測結果，導致通報延誤，而郵輪公司在未有全部船員的檢測結果下，容許乘客登船，便「搞出個大頭佛」。

船員昨日驗出陽性，但船上的乘客卻獲准離開，梁子超接受本報訪問時表示，乘客只逗留船上數小時，受感染的機會有限，即使昨晚要求他們即場接受檢測，「都唔會驗到啲咩」，反而會曝露於有機會帶病毒的環境。他又指，乘客受感染的風險有限，因此亦無須接受強制檢疫。

梁子超：不能排除重新感染

梁子超認為，本港最近沒有本地傳播鏈，船上其他船員最新一次定期檢測結果均呈陰性，相信該名船員復陽的機會極高，但亦不能排除是重新感染。他解釋，目前政府要求郵輪船員每兩周一檢，該名船員可以在過去兩周內受到感染，至今已相隔一段時間，令他檢出的病毒量低，但相信機會不大。不過，梁子超指，事件反映船員檢測次數不足夠，建議加密至每周一檢，而且盡量在啟航前48小時內再接受檢測，以防萬一。

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