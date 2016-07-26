新冠肺炎｜消息：初步確診43歲男灣仔地盤工作 驗出抗體無疫苗接種紀錄

本港一名43歲居住深水埗男子昨晚初步確診，沒有外遊紀錄，無病徵及病毒量低，未知是否帶有變種病毒，該男子一旦確診，57日零本地感染恐斷纜。消息指，該名男子凌晨反覆作病毒檢測呈陰性，第三次檢驗下午會有結果，而其抗體測試則呈陽性，但沒有新冠疫苗接種紀錄。衞生防護中心和醫管局下午將召開疫情記者會交代，上次召開疫情記者會已經是上月11日。

據了解，該男病人為建築工人，居於深水埗，在灣仔一個地盤工作，早前在醫管局普通科門診提交樣本，其後驗出陽性。患者樣本的CT值介乎32至33、病毒量低。患者現已送往大嶼山醫院香港感染控制中心接受治療。而患者曾於6月中，因胸部不適及暈眩，前往律敦治醫院急症室求醫。當時曾接受胸部X光，但未見有異常。

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