新冠肺炎｜港增1輸入帶L452R 患者打齊針驗出抗體

本港今日(21日)新增1宗新冠肺炎輸入個案，患者為34歲男子(#12172)，前日(19日)乘搭瑞士航空LX138從法國抵港，經機場抵港檢測確診，並被驗出帶有L452R變異病毒株。他沒有病徵，於4月20日及5月11日在香港接種復必泰疫苗，並於8月4日在港抽取血液樣本對抗體呈陽性。另外，今日暫錄得少於5宗初部確診。

另外，衛生防護中心提醒，與下列指明地方相關的指明人士，須於明日(12日)遵從強制檢測公告進行檢測：

⚫ 慈雲山慈康邨康健樓

海洋公園水上樂園開幕 市民坦言不怕染疫

中秋佳節，海洋公園水上樂園正式開幕，今日預約早已爆滿，早上有大批市民排隊入場。有攜同小孩進場的市民稱，不擔心爆發疫情。

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疫苗「即日籌」明起擴展至全部合資格人士

政府明起擴展疫苗「即日籌」至全部合資格人士，有社區疫苗接種中心的負責人稱，自從早前「即日籌」率先開放予長者後，平均每日有約100人到場取籌，遠低於限額的200個。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷亦指，難以預計全面擴展「即日籌」後反應會如何，更坦言「要打(新冠疫苗)嘅通常已經打咗。」

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疫下中秋飲食業市道改善

疫情下第二個中秋節，「疫苗氣泡」下市民可到提供6人枱和12人枱的C類和D類食肆，與家人用膳共聚天倫。香港餐務管理協會主席梁振華表示，今年中秋市道比去年好，料業界生意較去年增加逾五成。