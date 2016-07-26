新冠肺炎｜6旬外傭打齊科興返港確診 港增4輸入3人染變種
2 小時前
新冠肺炎｜6旬外傭打齊科興返港確診 港增4輸入3人染變種
本港今日(10日)新增4宗新冠肺炎輸入個案，初步確診少於五宗。
⚫ #12017：31歲男機組人員，前日(8日)跟隨安的列斯航空3S516從德國萊比錫抵港，無病徵，被驗出帶有L452R變異病毒株。他沒有疫苗接種紀錄。
⚫ #12018：54歲男子，前日(8日)乘搭荷蘭航空KL819從法國經泰國曼谷抵港，無病徵，被驗出帶有L452R變異病毒株。他於3月23日及4月13日在港接種兩劑復必泰疫苗，7月2日在港血液測試對抗體呈陽性。
⚫ #12019：60歲女外傭，前日(8日)乘搭國泰航空CX654從泰國曼谷抵港，無病徵，被驗出帶有L452R變異病毒株。她於3月3日及4月1日在港接種兩劑科興疫苗。
⚫ #12020：34歲男子，8月6日乘搭國泰航空CX881從美國洛杉磯抵港，無病徵，入住黃竹坑奧華酒店‧南岸檢疫期間確診，L452R變異病毒檢測結果待定，其他變種病毒檢測結果呈陰性。他曾於3月20日及4月12在港接種兩劑復必泰疫苗。
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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/新冠肺炎｜港增4輸入 3人打齊兩針-279713