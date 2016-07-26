Am730
Am730
Am730
Am730
News
新冠肺炎｜6旬外傭打齊科興返港確診　港增4輸入3人染變種
2 小時前
#Hashtags
新冠肺炎輸入個案
新冠肺炎｜6旬外傭打齊科興返港確診　港增4輸入3人染變種
news-images
新冠肺炎｜6旬外傭打齊科興返港確診　港增4輸入3人染變種 (資料圖片)

本港今日(10日)新增4宗新冠肺炎輸入個案，初步確診少於五宗。

⚫ #12017：31歲男機組人員，前日(8日)跟隨安的列斯航空3S516從德國萊比錫抵港，無病徵，被驗出帶有L452R變異病毒株。他沒有疫苗接種紀錄。

⚫ #12018：54歲男子，前日(8日)乘搭荷蘭航空KL819從法國經泰國曼谷抵港，無病徵，被驗出帶有L452R變異病毒株。他於3月23日及4月13日在港接種兩劑復必泰疫苗，7月2日在港血液測試對抗體呈陽性。

⚫ #12019：60歲女外傭，前日(8日)乘搭國泰航空CX654從泰國曼谷抵港，無病徵，被驗出帶有L452R變異病毒株。她於3月3日及4月1日在港接種兩劑科興疫苗。

⚫ #12020：34歲男子，8月6日乘搭國泰航空CX881從美國洛杉磯抵港，無病徵，入住黃竹坑奧華酒店‧南岸檢疫期間確診，L452R變異病毒檢測結果待定，其他變種病毒檢測結果呈陰性。他曾於3月20日及4月12在港接種兩劑復必泰疫苗。

相關新聞：

新冠肺炎｜打針港人可從高風險地區返港　英航下周一復飛抵港客運

新冠肺炎｜稱港第四波疫情終止　林鄭籲市民趁「空窗期」打針

新冠肺炎｜科大師生需打疫苗或檢測　何栢良：其他大學料將跟隨

新冠疫苗｜「即日籌」明起放寬到60歲　營運機構歡迎料反應踴躍

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/新冠肺炎｜港增4輸入　3人打齊兩針-279713
#Hashtags
新冠肺炎輸入個案
Am730

防疫基金｜餐廳經理涉虛報開派對房詐騙4萬元 判囚3個月

希臘山火｜總理就滅火不力致歉 意大利氣溫或高至48度

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
防疫基金｜餐廳經理涉虛報開派對房詐騙4萬元 判囚3個月
Am730
Am730
希臘山火｜總理就滅火不力致歉 意大利氣溫或高至48度
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多