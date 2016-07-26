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新冠肺炎｜港增5宗輸入確診個案　初步確診少於5宗
19 分前
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新冠肺炎輸入確診輸入個案新型肺炎豁免人士變種病毒太古城唐宮閣
新冠肺炎｜港增5宗輸入確診個案　初步確診少於5宗
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本港今日新增5宗輸入確診個案，其中兩人居太古城唐宮閣。(資料圖片)

本港新冠疫情持續，截至今日(21日)零時，今日本港新增5宗輸入個案，沒有本地源頭不明感染病例，至今本港個案累計11,971宗確診個案和1宗疑似個案；另錄得少於5宗初步確診。

患者分別從沙特阿拉伯、柬埔寨、阿聯酋及孟加拉抵港，來自沙特阿拉伯的13歲女童(#11971)和11歲男童(#11968)，為昨日公布的初步確診個案，本月16日從沙特阿拉伯抵港，其後按豁免人士規定到鰂魚涌太古城唐宮閣接受家居檢疫，其中女童被驗出帶有L452R變異病毒株，據悉他們為沙特阿拉伯領事的子女。今日錄得的輸入個案如下：

⚫ #11967：36歲女子，7月18日搭卡塔爾航空QR818由孟加拉抵港，沒有病徵
⚫ #11968：11歲男童，7月16日搭卡塔爾航空QR818由沙特阿拉伯抵港，沒有病徵，按相關豁免安排到鰂魚涌太古城唐宮閣接受家居檢疫
⚫ #11969：27歲女子，7月17日搭大韓航空KE607由柬埔寨抵港，7月1日病發，在石塘咀香港JEN酒店檢疫
⚫ #11970：35歲女子，7月17日搭國泰航空CX746由阿聯酋抵港，沒有病徵，在赤鱲角富豪機場酒店檢疫
⚫ #11971：13歲女童，7月16日搭卡塔爾航空QR818由沙特阿拉伯抵港，7月17日病發，按相關豁免安排到鰂魚涌太古城唐宮閣接受家居檢疫

相關新聞：新冠肺炎｜何栢良：獲豁免人士若從高風險地區抵港應閉環式管理

過去14日(7月7日至20日)，本港累計報告21宗個案，包括20宗輸入個案和一宗與輸入個案有流行病學關連的個案。另外，衞生防護中心提醒早前曾經有住戶感染變異病毒株的大廈，居民和在大廈內工作的人士要接受定期檢測，其中黃大仙金鳳街1至3號、上環士丹頓街72號尚賢居及跑馬地黃泥涌峽道12-14號利安閣，相關指明人士要在明日(22日)遵從強制檢測公告。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/新冠肺炎｜港增5宗輸入確診個案-276822
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