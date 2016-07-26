新冠肺炎｜港增5宗輸入確診個案 初步確診少於5宗

本港新冠疫情持續，截至今日(21日)零時，今日本港新增5宗輸入個案，沒有本地源頭不明感染病例，至今本港個案累計11,971宗確診個案和1宗疑似個案；另錄得少於5宗初步確診。

患者分別從沙特阿拉伯、柬埔寨、阿聯酋及孟加拉抵港，來自沙特阿拉伯的13歲女童(#11971)和11歲男童(#11968)，為昨日公布的初步確診個案，本月16日從沙特阿拉伯抵港，其後按豁免人士規定到鰂魚涌太古城唐宮閣接受家居檢疫，其中女童被驗出帶有L452R變異病毒株，據悉他們為沙特阿拉伯領事的子女。今日錄得的輸入個案如下：

⚫ #11967：36歲女子，7月18日搭卡塔爾航空QR818由孟加拉抵港，沒有病徵

⚫ #11968：11歲男童，7月16日搭卡塔爾航空QR818由沙特阿拉伯抵港，沒有病徵，按相關豁免安排到鰂魚涌太古城唐宮閣接受家居檢疫

⚫ #11969：27歲女子，7月17日搭大韓航空KE607由柬埔寨抵港，7月1日病發，在石塘咀香港JEN酒店檢疫

⚫ #11970：35歲女子，7月17日搭國泰航空CX746由阿聯酋抵港，沒有病徵，在赤鱲角富豪機場酒店檢疫

⚫ #11971：13歲女童，7月16日搭卡塔爾航空QR818由沙特阿拉伯抵港，7月17日病發，按相關豁免安排到鰂魚涌太古城唐宮閣接受家居檢疫

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過去14日(7月7日至20日)，本港累計報告21宗個案，包括20宗輸入個案和一宗與輸入個案有流行病學關連的個案。另外，衞生防護中心提醒早前曾經有住戶感染變異病毒株的大廈，居民和在大廈內工作的人士要接受定期檢測，其中黃大仙金鳳街1至3號、上環士丹頓街72號尚賢居及跑馬地黃泥涌峽道12-14號利安閣，相關指明人士要在明日(22日)遵從強制檢測公告。