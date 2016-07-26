新冠肺炎｜港增5打齊針輸入全染變種 初步確診少於5宗

本港今日新增5宗新冠肺炎輸入個案，全部被驗出帶有L452R變異病毒株，並已完成接種兩劑新冠疫苗。確診者包括1名菲傭。另外，今日暫時錄得少於5宗初步確診個案。

⚫ #12159：29歲女子，9月11日乘搭國泰航空CX851從美國抵港，入住中環蘭桂坊酒店@九如坊檢疫期間確診。她沒有病徵，於6月24日及8月17日在美國接種復必泰疫苗

⚫ #12160：43歲女外傭，前日(16日)乘搭菲律賓航空PR300從菲律賓抵港，經機場抵港檢測確診。她沒有病徵，於4月7日及28日在香港接種復必泰疫苗

⚫ #12161：34歲男子，前日(16日)乘搭卡塔爾航空QR818從卡塔爾抵港，經機場抵港檢測確診。他沒有病徵，於7月17日及8月14日在印度接種當地生產的阿斯利康(Covishield)疫苗

⚫ #12162：18歲男子，周一(13日)乘搭卡塔爾航空QR818從卡塔爾抵港，入住北角華美達盛景酒店檢疫期間確診。他沒有病徵，於6月16日及7月31日在在哈薩克斯坦接種俄羅斯研發的「衛星五號」(Sputnik V)疫苗

⚫ #12163：18歲女子，周二(14日)乘搭印度航空AI1314從印度抵港，入住九龍城富豪東方酒店檢疫期間確診。她沒有病徵，於6月12日及7月17日在印度接種當地生產的阿斯利康(Covishield)疫苗

竹篙灣中心預約系統捱轟

外傭上月底起可恢復來港工作，政府開放竹篙灣檢疫中心兩期800個單位讓外傭檢疫，本周初起開放預約惟已急速爆滿。系統昨日(17日)起每日開放50個房間預約，但房間供不應求，開放不足10分鐘已旋即被掃空，引起僱主和外傭中介批評，怨聲載道。勞福局昨晚指，留意到相關情況，因此決定明日起暫停接受預約，以檢視預約流程及後勤安排。勞福局長羅致光今日表示，明白有關壓力非常龐大，「想像自己係佢哋都發惡夢」，因此已立即煞停安排作出檢視。

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20個指明地點納入強制檢測公告

食物及衛生局昨晚公布，由於涉及一宗輸入個案、兩宗海外確診個案，以及有12間學校爆發上呼吸道感染及/或流感樣疾病個案，共20個指明地點被納入強制檢測公告。

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劉澤星：正研究調低青少年疫苗劑量

本港目前容許12至17歲青少年接種復必泰新冠疫苗，但屢有人打第二針後出現懷疑心肌炎或心包炎，衛生防護中心轄下科學委員會周三(15日)公布，建議他們只接種一針復必泰。新冠疫苗顧問專家委員會召集人劉澤星表示，本港青少年針後心肌炎的機率較海外高，原因或是體型較外國青年細小，因此委員會正著手研究會否調低青少年的疫苗劑量。

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疫苗接種｜劉澤星：港青少年易針後心肌炎 或因體型較小