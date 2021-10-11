新冠肺炎｜港增7打齊針輸入 最少6人帶L452R

本港今日(11日)新增7宗新冠肺炎輸入個案，全部均已完成接種新冠疫苗，當中6人帶L452R、1人變種病毒檢測待定；患者包括一名菲傭。另外，本港今日暫時錄得少於5宗初步確診個案。

新冠肺炎｜確診個案詳情

⚫ #12268：35歲男子，上周三(6日)乘搭埃塞俄比亞航空ET608從肯亞抵港，入住北角華美達盛景酒店檢疫，被驗出帶有L452R變異病毒株。他沒有病徵，曾於6月3日及7月15日在巴基斯坦接種科興疫苗

⚫ #12269：75歲男子，上周三(6日)乘搭阿聯酋航空EK384從巴基斯坦抵港，入住灣仔華麗銅鑼灣酒店檢疫，被驗出帶有L452R變異病毒株。他沒有病徵，曾於6月24日及7月27日在巴基斯坦接種國藥研發的眾愛可維疫苗

⚫ #12270：31歲男子，上周三(6日)乘搭阿聯酋航空EK384從巴基斯坦抵港，入住灣仔華麗銅鑼灣酒店檢疫，被驗出帶有L452R變異病毒株。她沒有病徵，曾於6月25日及7月29日在巴基斯坦接種科興疫苗

⚫ #12271：40歲女外傭，上周一(4日)乘搭宿霧太平洋航空5J272從菲律賓抵港，入住指定檢疫設施竹篙灣檢疫中心檢疫，被驗出帶有L452R變異病毒株。她沒有病徵，曾於6月4日及7月6日在菲律賓接種科興疫苗

⚫ #12272：37歲男船員，前日(9日)乘搭荷蘭航空KL819從黑山抵港，經機場抵港檢測確診，被驗出帶有L452R變異病毒株。他沒有病徵，曾於7月28日及8月18日在黑山接種國藥研發的眾愛可維疫苗

⚫ #12273：27歲男子，上周四(7日)乘搭國泰航空CX521從美國抵港，入住大角咀香港旺角帝盛酒店檢疫，被驗出帶有L452R變異病毒株。他沒有病徵，曾於4月27日及5月18日在香港接種復必泰疫苗

⚫ #12274：33歲男子，上周一(4日)乘搭宿霧太平洋航空5J272從菲律賓抵港，入住西營盤華美達海景酒店檢疫，變種病毒結果待定。他沒有病徵，曾於5月7日及28日在香港接種復必泰疫苗

48歲機場貨運男工(#12258)上周五(8日)確診，理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒團隊早前進行樣本病毒基因組排序，證實確診者感染Delta變種病毒。蕭傑恒表示，團隊與本港截至9月12日的輸入確診，沒有發現相似的基因排序。蕭傑恒預料，確診工人受無須入境的貨機機組人員感染機會較大，但仍有待衞生防護中心繼續比對較近期的個案，尋找感染源頭。

公務員事務局長聶德權透露，當局下周將於另外四間公立醫院設置注射站，包括東區醫院、將軍澳醫院、威爾斯親王醫院及明愛醫院。

港府早前開始與內地專家商討通關的對接會議，設置「健康碼」是其中一個通關條件。創新及科技局長薛永恒指出，健康碼技術上可做到追縱功能，但須考慮實際情況，質疑即使設追縱功能都未必能準確反映市民行蹤。

54女機組人員上周四(7日)離港前往澳洲後確診，患者本身居於東涌海堤灣畔2座，該處昨晚被納入強制檢測公告。