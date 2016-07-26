新冠肺炎｜澳門夫婦遊珠海後驗出陽性 澳門宣布進入即時預防狀態

澳門新冠病毒感染應變協調中心表示，廣東珠海衛生部門今日通報，一對澳門夫婦昨在珠海採樣檢測呈陽性。中心指，兩人均已返回澳門，正在仁伯爵綜合醫院隔離診治，其中51歲任職衛生局司機的男子，核酸快速檢測結果仍為陽性。中心又指，男子近期曾到珠海和中山旅行，43歲女子則只到過珠海，但女兒曾在上月19至24日到陝西西安參加活動。

澳門政府下午宣布進入即時預防狀態，指澳門面臨新冠病毒社區傳播及爆發的風險極高。另外，中心宣布，今午3時半起，離境需持24小時內核酸檢測陰性報告，並呼籲市民非必要切勿離境。

中心又指，該對夫婦所住的連勝街美連大廈已被封鎖，穿著防護衣物的人員在現場消毒，全部居民的健康碼轉為紅碼。男子工作的石排灣衛生中心及路環衛生站下午關門清潔消毒，女子工作的義字街榮發大廈地下水果檔強制停業並禁止出入，市政署人員到場清潔消毒。