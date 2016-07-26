新冠肺炎｜澳門完成全民檢測 衛生局料社區沒傳染源

澳門已完成全民檢測，無發現新冠肺炎確診個案。澳門衛生局長羅奕龍今日表示，開展全民核檢是為了確定社區是否有傳播鏈，完成首次檢測後，初步可判定現時社區無傳染源，但仍要保持高度警惕，因病毒有潛伏期，一定要密切監測。

因應澳門一家四口確診感染新冠肺炎Delta變種病毒，當局由上周三(4日)早上9時起展開為期3日的全民核酸檢測，期間累計採樣614,465人，連同上周二(3日)後自行前往核檢的人士，合共716,251人完成檢測，無發現確診個案。

重點要鎖定與確診者有任何可能接觸人士

羅奕龍指，完成首輪全民核檢後仍未能鬆一口氣，現階段重點是要鎖定與4名確診者有任何可能接觸人士，不斷擴大及隔離相關人士，實施精準防控。他強調，由8月3日發現確診患者之後的14日內，必須保持高度警惕，不可因一次全民核檢結果而放鬆，未來7日至8日是關鍵時候，呼籲澳門居民再忍耐多7日至8日，並盡社會責任，做好個人防護，戴好口罩，避免聚集。

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