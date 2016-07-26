新冠肺炎｜澳門染變種病毒女疑客機感染 賀一誠：有密切接觸者已抵港

澳門昨日一家四口確診，被驗出帶有Delta變種病毒，最先發病的女兒病毒量低，父母及兄長CT值10、病毒量極高。澳門特首賀一誠透露，當局初步調查發現，懷疑染疫女兒在南京前往珠海的航班上受感染，她與確診者坐同一排；隨行的舞團有密切接觸者抵港，澳門已與相關部門聯絡。

賀一誠指，涉事客機先由南京飛抵珠海，而12歲染疫女兒參加的跳舞團在珠海登機飛往西安，在追蹤乘客座位資料後，發現該航班有兩人確診，分別居於中山及珠海，兩人均坐第54排，而染疫女兒坐54C座位，即相同排數，認為該班客機是感染源頭。他續指，當局從隨團團友、家屬取得逾1,900個樣本，以及從確診大廈和街道取得八個環境樣本，至今已完成逾1,500個樣本檢測，均對病毒呈陰性，餘下樣本仍待結果。他指，同團部分師生已離開澳門，部分前往香港，澳門已與相關部門聯絡，安排有關人士隔離檢測，暫時未收到相關陽性報告。

至於其餘染疫三人，父親在8月1日感喉嚨痛，母親則在8月2日出現喉嚨痛，及失去味覺及嗅覺；染疫女童兄長在7月28日起出現不適，發燒、頭痛、頭暈，翌日失去味覺及嗅覺。

就檢測系統混亂致歉 暫不打算關閉賭場

澳門昨日宣告進入預防狀態，經粵澳口岸出入境的人員，需持有12小時內的核酸檢測陰性證明，並推出全民檢測，惟今早健康碼系統出現故障，造成混亂。賀一誠解釋，澳門當局於凌晨再接獲珠海當局通知，要求檢測證明要求改為12小時內，而健康碼軟件於短時間內三度更改，才出現問題，至今仍未恢復，賀為此「真係講聲對唔住」。他又指，已著軟件公司作修復，有信心於14天內控制疫情，並呼籲市民毋須心急檢測。

澳門明起關閉多類娛樂場所，但沒有包括賭場，賀一誠解釋，現時疫情並非在賭場發生，暫時不會關閉賭場。賀強調，如果出現有病徵個案，不排除會再做全民檢測，呼籲澳門居民要有心理準備。

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