新冠肺炎｜理大研手機程式追蹤入境者 料可減通關後八成半確診

新冠肺炎疫情持續逾年，當局推出「安心出行」流動應用程式讓市民使用，惟使用率有限。香港理工大學研發具備「接觸追蹤」(contact tracing)功能的流動應用程式，供將來通關後予入境者使用，料可減少87.4%確診個案。

應用程式由理大土地測量及地理資訊學系的研究團隊研發，利用全球導航衛星系統、低功耗藍牙和數據分析技術，讓用戶記錄過去14天曾到訪的地點，並有助確定他們曾否與確診個案有密切接觸。研究團隊強調，所有資料只會保存在用戶的手機上；下載或使用程式時毋須輸入任何個人資料，亦不會與其他用戶分享記名資料。

確診者可自行決定分享紀錄

團隊稱，如有用戶確診新冠病毒，可自行決定與其他用戶分享其行蹤記錄。而其他用戶的程式將自動進行比對，如果記錄與確診者行蹤重疊，程式會即時發出警示，提醒用戶採取適當防疫措施。另外，團隊亦採用計算方法，模擬香港恢復通關的不同情況，研究結果顯示，以疫苗接種率50%計算，如採取接觸追蹤措施，確診數字與沒有採取接觸追蹤的情況相比，可大幅減少84.7%。

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