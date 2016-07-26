新冠肺炎｜疫下增家庭經濟開支壓力 逾四成半婦女產生負面情緒

香港好聯盟公布調查，指有超過兩成受訪婦女在新冠疫情期間失業，逾三成面對開工不足或被解僱情況；旅遊業情況為重災區，失業率及就業不足率均近五成。超過四成半受訪者指疫情對情緒產生負面影響，主因包括家庭經濟開支壓力。聯盟促政府開設短期職位，並將ERB津貼增至9,000元，紓緩婦女就業壓力。

聯盟上月4日至20日向433名婦女作問卷調查，發現近四成四人收入減少，就業不足的受訪婦女中，逾八成相關情況已維持超過一年時間，除旅遊業，航空業就業不足率達67%，零售業亦有31%婦女就業不足，酒店業失業率達兩成，另有一成半就業不足。

聯盟促政府開設托兒服務、清潔工、安老服務等短期職位，並將僱員再培訓局(ERB)津貼增至9,000元，醫護等人手短缺行業增至1萬元，紓緩婦女就業壓力。

孩童在家網課成主要壓力

聯盟另向135名婦女作焦點小組調查，發現逾七成婦女月入低於1萬元，婦女最大壓力來源為孩童在家網課，壓力值達4.2分(5分滿分)，抗疫期間家庭經濟壓力及開支壓力亦分別達3.8及3.7分。

聯盟促政府設立社區保姆登記制度並加強訓練，增加婦女勞動力及托兒服務供應，並增加校本課後學習及支援的名額及放寬門檻，不限於領取全額書簿津貼或綜援的學生，開放予所有有需要的雙職家庭。