新冠肺炎｜與澳門患者交流團同房 13歲女生前日抵港

本港今日新增2宗新冠肺炎輸入個案，另有一宗懷疑復陽的初步陽性個案。此外，衛生防護中心接獲澳門當局通報，指一名與澳門近日出現Delta變種病毒家庭接觸的13歲女同學在前日(2日)抵港。她被列為密切接觸者，已送往檢疫，暫時對病毒檢測呈陰性，將會安排她驗抗體。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君指，感染Delta變種病毒的澳門四口家庭，其中女兒曾經在上月19日至24日，到西安參加舞蹈交流團，該名密切接觸者就是她在行程中的同房。

經「回港易」由澳門坐金巴抵港

該密切接觸者在上月24至本月2日留在澳間，本月1日檢測呈陰性，她前日中午與家人透過「回港易」計劃，由澳門乘坐俗稱「金巴」的港珠澳大橋穿梭巴士抵港，之後轉乘城巴A21，前往尖沙咀帝樂文娜公館。她前日曾到尖沙咀美麗華廣場「牛角」吃晚飯，昨日曾到灣仔入境處大樓7樓、灣仔謝斐道「樂樺工房」、佐敦遠東商業大廈地庫惠康，及佐敦寶安商業大廈萬寧。她到訪過的地方須納入強制檢測名單。

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