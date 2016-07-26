新冠肺炎｜賣中藥67歲漢離世 港累計213宗死亡個案

醫院管理局今日(13日)公布，一名67歲男病人(#4833)因確診新型肺炎，去年9月1日入住基督教聯合醫院接受治療，其後獲衞生署解除隔離令並繼續留院。不過，病人病況持續惡化，延至昨日下午6時22分離世，本港至今有213宗確診死亡個案。翻查資料，該男子生前居於秀茂坪秀茂坪南邨秀旺樓，與妻子在油麻地新填地街賣中藥。他去年9月8日情況轉嚴重、翌日轉危殆，至12月13日才回穩。

再多4名新冠肺炎確診者康復出院

另外，當局指截至今早9時的過去24小時，共有4名確診病人出院，他們確診時均沒有病徵，本港至今共有11,849名確診康復出院。目前公立醫院已啟用568間負壓病房、共1,053張負壓病床，現時共有47名確診病人分別於7間公立醫院及北大嶼山醫院香港感染控制中心留醫，全部情況穩定。

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