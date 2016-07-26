新冠肺炎｜逾月本地個案清零 林鄭：為通關難大幅放寬社交距離措施

本港已超過一個月無本地新冠肺炎確診個案，特首林鄭月娥今日出席行會前被問到會否放寬本地防疫措施，她說仍不能掉以輕心，為與內地早日通關，本港的社交距離措施暫時難以大幅度放寬。

林鄭月娥稱，本港與內地免檢疫通關的安排，是非常重要的議題，亦是她的工作重點之一，她上周與副總理韓正見面時，已經提出通關問題，對方要求特區政府提交更多資料，她很有信心安排會取得進展。她說，現時全球各地一旦鬆懈，都容易失守，輸入個案會令疫情變得很嚴重，不希望本港防疫措施「又鬆又緊、又收又放」，因此必須非常謹慎，社交距離措施會放寬得比較慢，希望市民諒解。

她強調，如果本港要與內地通關，必須更嚴格外防輸入、內防擴散，令內地衛生當局以及兩地聯防聯控機制，對本港防疫抗疫能力及策略感到放心。至於有指兩地要在明年北京冬季奧運會後才可通關，林鄭月娥說，無聽到這個說法，認為是兩回事。

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