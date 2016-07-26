選委會選舉｜僅一非建制派當選 林鄭：非建制派不參選當然無法當選

選委會選舉結束，非建制派只有狄志遠一人靠抽籤當選，被問到怎樣可以說服非建制派人士參與之後的選舉，符合中央曾表示修改香港選舉後不是「搞清一色」問題，特首林鄭月娥指，完善選舉制度是要確保「愛國者治港」，無說過對政府有不同政見的人士不可以參選，今次選委會選舉只是有一名參選人不符合資格，她強調無法回應為何只有一名非建制派當選，指假如自認愛國者的非建制派人士不參選，當然無法令他們當選。

她重申，「愛國者治港」下歡迎多元聲音，透過選舉加入政治體制，對於要求參選人擁護《基本法》及效忠特區是否苛刻要求，就要留給自認非建制派或民主派的人士在未來立法會選舉認真思考，而是否符合參選資格，就由資審會決定。

對於7名港島區區議員宣誓後被DQ，林鄭月娥說，過程中有提供申述機會，她不會代監誓人交代有關證據，至於被取消資格人士會否被追究，就由執法機關負責，強調香港是法治社會，一定會依法辦事。

林鄭：延長三個中小企及個人貸款擔保計劃

此外，林鄭月娥宣布，3個為企業及個人提供資金周轉的貸款擔保計劃，將延長6個月至明年4月，包括中小企融資擔保、銀行預先批核，以及百分百擔保個人特惠貸款，負責的金管局及按證公司將盡快公布詳情。

林鄭：明起赴內地三市公務訪問一周

林鄭月娥又交代，明日起至本月28日會到內地進行連串公務，訪問3個城市，包括到四川成都出席川港高層會晤及泛珠三角年度會議，屆時政務司長將一同出席高層會晤，並會簽訂一些合作協議。她又說，她之後會去重慶與領導見面，及參觀香港投資及營辦的項目。最後會到陝西西安出席27日舉行的全運會閉幕禮。

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