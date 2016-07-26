新冠肺炎｜長者明起可取即日籌打針 聶德權料有助提高接種率

70歲或以上長者明日起，可領取「即日籌」，到24間社區疫苗接種中心取即日籌接種新冠疫苗。統籌疫苗接種計劃的公務員事務局長聶德權在電台節目表示，希望採取多途徑、多措施，相信有助提高接種率。他指目前有約310萬人已接種首針疫苗，若每日接種首針維持逾3萬人，接種率有機會在9月底達到7成人口。

聶德權指，24間社區疫苗接種中心每日會預留200個長者即日籌，而機場及東涌社區會堂的接種中心，由於場地較小，每日預留100個籌，即是合共每日會提供4600個長者接種名額。長者可在每日早上7時45分開始取籌，先到先得。中心在早上8時開始營運，已取籌長者可以隨即接種。

考慮擴展至60歲或以上人士

由於長者未在網上預約，在現場登記資料需時，加上近日接種人士相對踴躍，工作人員可能會安排取得較後籌號的長者，稍後時間再回到中心接種。當局亦會增加行政支援人手，並做好分流，維持秩序。聶德權指，用即日籌接種的長者，當日會同時獲發接種第2針的預約時間。若措施受歡迎，接種中心又能應付，當局會考慮擴展至60歲或以上人士。

聶德權又指，現有社區接種中心的每日預約名額會增加約3,000個，方便更多市民盡快預約打針，網上預約日期亦會由以往的3周增至4周，即是市民可預約在1個月後接種。