新冠肺炎｜首爾健身室禁快歌防呼吸播毒 BTS新歌與《江南Style》須下架

南韓近日的新冠肺炎疫情轉趨熾熱，已連續一周單日確診逾千，首都圈本周一起實施最高級別的第四級防疫限制，為期兩周，其中健身室禁止播快歌，令不少使用者感到苦惱，有人直言日後可能限制民眾在戶外跑步的速度。

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防疫限制下，首爾等首都圈的健身室仍可營業，但禁止播放每分鐘超過120拍(bpm)的節拍強勁音樂，當局指，播放快歌會令使用者運動得更劇烈，太過用力呼吸，口水、汗水等容易濺到其他人，加劇病毒傳播。

這快歌禁令引起網民熱議，不少人嘲笑其無稽、不切實際，也有人表達不滿，一份「安全歌單」更在網上流傳，其中包括防彈少年團(BTS)的最新歌曲《Dynamite》(114bpm)和《Butter》(110bpm)。但BTS另一新歌《Permission to Dance》、Blackpink所有熱門歌曲以及PSY的經典洗腦歌《江南Style》(132bpm)須下架兩周。

健身室業者及使用者都對禁令嗤之以鼻。一名經營者在健身室討論區留言：「現在我不得不擔心我播的歌的速度。」另一人調侃：「我猜病毒的傳播速度，取決於歌曲節奏。」

35歲的健身愛好者Kim Hyun-joon質疑禁令的防疫效力，「我很感激至今我仍可在健身室健身。但現在大多數人不是都用藍芽耳機聽自己的音樂嗎？」

健身室其他限制包括，跑步機不可時速6公里，只可以快行；逗留人數設上限；每人每次最多只可做2小時運動；沖身設施關閉，不可淋浴；Zumba等團體課程停辦。

跑步機限速，一名使用者笑問：「我們會收到超速罰單嗎？」另一人附和稱：「也許他們會開始限制我們在戶外急步走或慢跑的速度。」

國內疫情升溫，防疫部門周二公布，過去一天新增1,150例確診，連續一周單日確診超過1,000例，累計逾17萬確診。