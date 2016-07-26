新冠肺炎｜27歲女外傭染疫 初步確診約五宗

本港今日(11日)新增1宗新冠肺炎輸入個案，另外錄得約五宗初步確診。

⚫ #12021：27歲女外傭，前日(9日)乘搭孟加拉航空BG078從孟加拉達卡抵港，無病徵，變種病毒檢測結果待定。她沒有疫苗接種紀錄。

衛生署衛生防護中心強烈呼籲，市民應避免所有非必要的外遊計劃，尤其是極高和甚高風險指明地區，並提醒，市民若必須外遊，中心強烈建議他們於出發前完成接種新冠疫苗，並於外遊期間繼續佩戴口罩，時刻保持個人和環境衞生；家長亦應盡量避免攜帶未能接種疫苗的年幼子女外遊。

長者「即日籌」今日擴展至60歲以上人士，各區疫苗接種中心未見長人龍，有長者認為安排方便。

新冠疫苗｜「即日籌」今起擴至60歲或以上者 長者讚方便 (附中心名單)

另外，商經局長邱騰華今日談及疫情下對企業的資助，他稱未來或停止協助企業應對疫情。

新冠肺炎｜邱騰華稱未來或停助企業應對疫情 轉向針對市場復甦發展