新冠肺炎｜41名孕婦染疫亡 斯里蘭卡籲押後1年懷孕

斯里蘭卡衞生部表示，在4個月內有41名妊娠婦女因感染新冠肺炎病殁，呼籲新婚婦女或正計畫懷孕的婦女，至少延後1年懷孕。

綜合報道，當地於5月接獲首宗孕婦染疫不治病例報告，自4月中因應當地新年鬆綁旅行禁令後，Delta變種病毒令疫情升溫。斯里蘭卡健康促進局局長Chitramali de Silva表示，過去當地每年有90到100名孕產婦死亡個案，但從第三波疫情開始，至今已經接獲41宗孕婦染疫死亡個案。當地至今約5,500名孕婦染疫，其中約70%已完整接種疫苗。

專家呼籲懷孕婦女接種疫苗

斯里蘭卡衞生官員表示Delta變種病毒似乎提高重症風險後，專家呼籲懷孕婦女接種疫苗。政府婦產科醫生Harsha Atapattu呼籲新婚婦女或目前正計畫懷孕的婦女，基於染疫風險，至少延後1年再懷孕。斯里蘭卡人口2,100萬，8月中旬起實施輕封城，預料政府將於9月中旬解除。不過，世界衞生組織(WTO)駐斯里蘭卡專家呼籲當地實施更嚴格防疫限制措施至10月。

相關新聞：