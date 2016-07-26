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新冠肺炎｜7隻河狸染Delta變種病毒 有咳嗽流鼻水徵狀 蒙古首見動物染疫
18 小時前
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新冠肺炎｜7隻河狸染Delta變種病毒 有咳嗽流鼻水徵狀 蒙古首見動物染疫
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蒙古有河狸感染新冠肺炎Delta變種病毒株。(資料圖片、路透社)

蒙古人畜共通疾病中心(National Centre for Zoonotic Diseases、NCZD)昨天(11日)表示，當地發現最少7隻河狸，感染新冠肺炎，是該國首次有動物染疫。

8月有職員感染新冠肺炎後 河狸被驗出Delta

NCZD指，環境部門位於首都烏蘭巴托(Ulan Bator)的河狸養殖中心內，8月有職員感染新冠肺炎，有關方面其後在最少7隻河狸身上，驗出新冠肺炎變種病毒株Delta。染疫的河狸有咳嗽、流鼻水及眼黏等徵狀，目前已經康復。

人口約340萬的蒙古，全數21個省份均有新冠肺炎病例，迄今累計有逾25萬宗病例、1,021人死亡，其中20個省加上烏蘭巴托已錄得Delta病例。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/新冠肺炎｜7隻河狸染delta變種病毒-有咳嗽流鼻水徵狀-蒙古首見動物染疫-284409
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