新冠肺炎｜7隻河狸染Delta變種病毒 有咳嗽流鼻水徵狀 蒙古首見動物染疫
18 小時前
新冠肺炎｜7隻河狸染Delta變種病毒 有咳嗽流鼻水徵狀 蒙古首見動物染疫
蒙古人畜共通疾病中心(National Centre for Zoonotic Diseases、NCZD)昨天(11日)表示，當地發現最少7隻河狸，感染新冠肺炎，是該國首次有動物染疫。
8月有職員感染新冠肺炎後 河狸被驗出Delta
NCZD指，環境部門位於首都烏蘭巴托(Ulan Bator)的河狸養殖中心內，8月有職員感染新冠肺炎，有關方面其後在最少7隻河狸身上，驗出新冠肺炎變種病毒株Delta。染疫的河狸有咳嗽、流鼻水及眼黏等徵狀，目前已經康復。
人口約340萬的蒙古，全數21個省份均有新冠肺炎病例，迄今累計有逾25萬宗病例、1,021人死亡，其中20個省加上烏蘭巴托已錄得Delta病例。
相關新聞：
新冠肺炎｜Delta治愈率為100% 中國生物：特效藥有望終結疫情
變種病毒｜星洲專家籲注意Delta 3項特性
新冠肺炎｜福建爆Delta本土感染 兩日42人中招
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/新冠肺炎｜7隻河狸染delta變種病毒-有咳嗽流鼻水徵狀-蒙古首見動物染疫-284409