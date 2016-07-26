新冠肺炎｜9個指明地方被納入強制檢測公告 (附名單)

本港今日(21日)多9個地點被納入強制檢測公告，相關指明人士需要在6月23日或之前完成病毒測試。食物及衞生局表示，受檢人士若在6月19日至6月21日期間已進行檢測，或已完成接種新冠疫苗，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

因應早前涉及N501Y變異病毒株的本地個案，於指定期間曾身處3個指明地方超過1小時的人士，需要再次進行檢測：

⚫ 長沙灣聖辣法厄爾天主教墳場 (6月3日12:00至18:00)

⚫ 長沙灣麗閣邨麗荷樓地下129號學友社學生輔導中心 (6月3日12:00至18:00)

⚫ 天水圍天盛商場地下天盛街市 (5月28日、6月1至3日12:00至18:00)

於6月8日至6月21日期間，曾身處下列學校逾兩小時的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客，必須於6月23日或之前接受檢測，若使用衞生防護中心派發的樣本樽進行檢測，則須於6月25日或之前交回：

⚫ 屯門兆麟苑商場地下聖公會青山聖彼得堂兆麟苑幼稚園

⚫ 將軍澳唐明苑唐富閣地下B及C翼基督教香港信義會將軍澳幼稚園

⚫ 鑽石山龍蟠苑商場KG 01號鋪永樂創新英文幼稚園

⚫ 馬鞍山頌安邨頌德樓地下馬鞍山靈糧幼稚園

此外，下列學校指明班級及6月8日至6月21日期間曾面授該等班級學生的教師，包括但不限於全職、兼職和替假老師，須於6月23日或之前接受檢測：

⚫ 長沙灣興華街西6號荔枝角天主教小學一年級

⚫ 旺角亞皆老街131號拔萃男書院附屬小學六年級

當局解釋，由於6間學校爆發上呼吸道感染及/或流感樣疾病個案，而有關疾病與新型肺炎相似，為謹慎起見，已把4間學校及2間學校的指明級別納入強制檢測公告。