新冠肺炎｜Delta治愈率為100% 中國生物：特效藥有望終結疫情

新冠肺炎肆虐全球，Delta變種病毒更令疫情升溫，多國爭相研發疫苗、特效藥等期望盡快結束疫情。中國國藥集團宣布，旗下的「中國生物」研製的新冠肺炎治療藥物—靜脈注射COVID-19人免疫球蛋白(pH4)(簡稱「新冠特免」)已獲大陸國家藥品監督管理局批准開展臨床試驗。中國生物紀委書記陳坤介紹時，更稱新冠特免對Delta治愈率為100%，能盡快終結疫情。

根據國藥集團的新聞稿，「新冠特免」為治療用生物製品一類新藥，是全球首款採用新冠滅活疫苗免疫後血漿製備的新冠肺炎特異性治療藥物。

陳坤：應對新冠肺炎實現可診可治可防

《環球網》的報道，陳坤指出，目前全球臨床仍缺乏針對新冠肺炎的特效治療手段或藥物，而全球也尚無與「新冠特免」同品種上市藥物，也尚無其他廠家基於已上市新冠疫苗免疫後血漿開展靜注COVID-19人免疫球蛋白的臨床申報，「新冠特免」能儘快終結疫情、挽救更多新冠肺炎患者。他認為中國生物在「新冠特免」的重大突破，代表著中國生物在應對新冠肺炎上基本實現了可診、可治、可防。

新冠特免對Delta患者治癒率是100%

陳坤指，目前「新冠特免」已經應用在多個地區的患者上，試驗結果也相當良好，尤其近期的Delta病毒，藥物在臨床治療效果上，並沒有因為病毒變異而減弱，「这些用了藥物的患者治癒率是100%，沒有發生一例死亡」，現在也正要展開三期試驗。

至於「新冠特免」何時上市，陳坤指，因為疫情特殊情況下，新冠疫苗已打破了常規，從研發到臨床到國家審批再到流通環節，特殊時期都採取了特殊之策，大大縮減了上市時間，但仍不確定，而針對藥物的臨床方案也正在制定，但是都會盡快。

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