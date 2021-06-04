新冠肺炎 吸煙易致慢阻肺病 染疫死亡率增2.5倍

吸煙害處多，煙民若不幸染上新冠肺炎，對健康雙重衝擊。有42年煙齡的市民去年染疫，住院期間曾「連氣都唞唔到」，要靠氧氣機保命，並暴瘦逾20公斤。有醫生稱，吸煙或致慢性阻塞性肺病，而根據外國研究，新冠病人同患慢阻肺病死亡率比一般人高2.5倍，籲市民戒煙。

57歲的王先生(圖右)，自15歲起吸煙，「以前起身未食早餐就要食口煙先」，婚後，太太力勸他戒煙，他只略減吸煙次數，但每天仍吸約7至8支。他說，父兄均是煙民並因呼吸道疾病離世，亦有吸煙的朋友鼻咽癌去世，但「聽得多就麻木」仍未能決心戒煙。及至去年底染疫，在明愛醫院治療，發現病毒載量高，要注射抗病毒藥，後來更持續高燒，四肢乏力，呼吸困難，須臥床休養。住院25日暴瘦逾20公斤，他回想在病榻遠眺窗外風景，看見其他人精神抖擻晨運行山，驚覺歲月有限、健康可貴。本身是運動愛好者的王先生出院後加緊鍛煉身體，漸漸恢復體力。而住院期間不能吸煙，便順其自然戒煙，出院後煙癮不再復發，但他坦言，仍須保持堅定意志，才能確保不會再吸煙。



醫生：咳嗽咳痰屬慢阻肺病徵兆

跟進王先生康復情況的明愛醫院內科部門主管黃慕蓮(圖左)指，王先生染疫前已有輕微咳嗽及咳痰，屬慢阻肺病的初期徵兆；此病多由吸煙引起，因肺氣泡受損及痰分泌阻塞氣管，嚴重會有氣促及呼吸困難。她又指，全港有約12名新冠患者同患慢阻肺病，據最新外國研究顯示，患有慢阻肺病的新冠病人入深切治療部的機會倍增，死亡率亦高2.5倍；雖未有證據顯示慢阻肺患者染新冠肺炎的機會較高，但為保障健康籲煙民戒煙。