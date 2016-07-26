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新冠肺炎｜增1宗國泰機師確診　上周在港打第三針
59 分前
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新型肺炎輸入個案機組人員第三針疫苗接種復必泰疫苗凱帆軒新冠肺炎
新冠肺炎｜增1宗國泰機師確診　上周在港打第三針
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本港今日新增1宗確診，患者居於大角咀凱帆軒。(莊振邦攝)

本港今日(14日)新增1宗新型肺炎輸入個案，患者是獲豁免檢疫的國泰航空53歲男貨機機師(#12387)，他上周日(7日)從德國法蘭克福經國泰航空CX3166航班抵港，至前日(12日)接受強制檢測時確診。他確診時沒有病徵，今年4月在港完成接種兩劑復必泰新冠疫苗，上周四(11日)再在港打第三針復必泰。確診貨機機師所住的大角咀凱帆軒1座，昨晚連同第2座和第3座一併「封區」強制檢測，未有發現確診個案。

相關新聞：封區檢測｜大角咀凱帆軒完成強檢　無發現確診

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羅致光表示，過去兩個月抵港外傭確診率有下降趨勢。(資料圖片)

外傭檢疫｜菲印傭抵港確診率回落　羅致光：要審慎調整來港進度

勞工及福利局長羅致光表示，過去兩個月抵港外傭的確診率有下降趨勢，當中以來自菲律賓的外傭跌幅較明顯，而印尼外傭的確診率則相對較低。不過，他指上月共有0.55%已完成接種新冠疫苗的人士確診，抵港外傭相比之下確診率仍偏高，當局會持續觀察兩地疫情、疫苗接種率進展和到港後確診率變化，繼續審慎調整外傭抵港進度。

強制檢測｜碼頭及船舶服務業員工　明起分階段加密檢測次數

政府今日(14日)宣布，葵青貨櫃碼頭的前線人員和船舶服務業的前線人員，分別在明日或下周一起，需要定期接受更頻密的檢測。其中，已完成接種新冠疫苗的員工須每3日檢測一次，其餘則必須每日檢測。運輸及房屋局發言人表示，政府已在貨櫃碼頭實施各項嚴謹的控制措施，並得到業界的全力配合，又指截至上月底，已有98%葵青貨櫃碼頭前線員工完成接種兩劑疫苗。

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葵青貨櫃碼頭的前線人員，明起要接受更頻密的檢測。(資料圖片)

新冠肺炎｜增1宗國泰機師確診 上周在港打第三針

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/新冠肺炎-增1宗國泰機師確診-上周在港打第三針-292855
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