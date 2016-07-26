新冠肺炎｜增1宗國泰機師確診 上周在港打第三針

本港今日(14日)新增1宗新型肺炎輸入個案，患者是獲豁免檢疫的國泰航空53歲男貨機機師(#12387)，他上周日(7日)從德國法蘭克福經國泰航空CX3166航班抵港，至前日(12日)接受強制檢測時確診。他確診時沒有病徵，今年4月在港完成接種兩劑復必泰新冠疫苗，上周四(11日)再在港打第三針復必泰。確診貨機機師所住的大角咀凱帆軒1座，昨晚連同第2座和第3座一併「封區」強制檢測，未有發現確診個案。

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勞工及福利局長羅致光表示，過去兩個月抵港外傭的確診率有下降趨勢，當中以來自菲律賓的外傭跌幅較明顯，而印尼外傭的確診率則相對較低。不過，他指上月共有0.55%已完成接種新冠疫苗的人士確診，抵港外傭相比之下確診率仍偏高，當局會持續觀察兩地疫情、疫苗接種率進展和到港後確診率變化，繼續審慎調整外傭抵港進度。

政府今日(14日)宣布，葵青貨櫃碼頭的前線人員和船舶服務業的前線人員，分別在明日或下周一起，需要定期接受更頻密的檢測。其中，已完成接種新冠疫苗的員工須每3日檢測一次，其餘則必須每日檢測。運輸及房屋局發言人表示，政府已在貨櫃碼頭實施各項嚴謹的控制措施，並得到業界的全力配合，又指截至上月底，已有98%葵青貨櫃碼頭前線員工完成接種兩劑疫苗。

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