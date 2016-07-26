新冠肺炎 廣東300人員支援 澳門全民檢測暫皆陰性

澳門一家四口確診，政府周三啟動全民核酸檢測，截至昨午4時已採樣37.6萬人，佔55%，已出結果11.5萬份，全部陰性，預計今日內會完成餘下45%採樣。澳門新冠病毒感染應變協調中心表示，廣東省300名檢測人員應特區政府要求昨抵澳門支援，相信可在更短時間內完成任務。



澳門所有新冠疫苗接種昨起暫停兩天，完成全民檢測後再通知重啟時間。澳門新冠病毒感染應變協調中心表示，全民檢測越快完成越好，否則若社區存在隱形傳播鏈，疫情就會隨著人員流動沒完沒了。由於確診家庭妹妹曾在珠海搭機往陝西西安，父母更曾頻繁前往珠海拱北多家超市和商店購物，又去過食肆、影樓、理髮店、快遞門市等，珠海亦自周二下午展開全民檢測。截至昨午12時，珠海253.2萬份樣本中，已出結果的246.2萬份全屬陰性。毗鄰珠海的中山市坦洲鎮、三鄉鎮、五桂山街道及神灣鎮，也自周三起展開大規模核酸檢測，截至昨午12時，已出結果的73萬人全部陰性。



揚州新增確診內地最多

內地疫情方面，前日新增62宗本土確診，江蘇佔最多，有40宗，其中揚州36宗、南京4宗；新增本土無症狀感染32宗，河南佔22宗，其中鄭州多達21宗。自上月20日江蘇南京祿口機場疫情爆發，短短兩周就有超過500人受感染，波及湖南張家界、江蘇揚州及淮安、廣東中山及珠海、北京等地，而且澳門女童無接觸患者，僅搭上來自南京的受污染客機就中招；河南鄭州、福建廈門、上海和雲南瑞麗則有各自的傳播鏈。截至昨晚10時，內地共有7個疫情高風險地區及183個疫情中風險地區。



衛健委：料3個潛伏期內疫情受控

上月29至本月1日到南京調研的國務院副總理孫春蘭，前晚在國務院聯防聯控機制電視電話會議上表示，近期內地出現「多點散發」疫情，發展趨勢不確定，強調發生疫情後要迅速切斷傳播途徑，「外防輸入」也一刻不能放鬆，堅決守住機場、港口、陸路口岸等各個關口。國家衛健委疾控局一級巡視員賀青華則在昨日表示，目前疫情總體形勢可控，只要各地嚴格落實各項防控措施，「我想疫情在兩到三個潛伏期內能夠基本得到控制」。