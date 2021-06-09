新冠肺炎 指三母女沒打針構風險 林鄭認走漏否認大漏洞

本港昨增3宗新冠肺炎確診，全屬輸入個案，至於天水圍涉變種病毒的三母女，其相關密切接觸者和所到之處未有初步確診。特首林鄭月娥昨點名指出，3人沒有接種疫苗，對身邊人和社會造成風險，下一輪社交距離措施亦不宜放寬。她又承認有輸入個案「走漏」，但不代表防疫政策有大漏洞，當局正研究為入境人士驗抗體。



新增的3宗確診，1男2女患者分別來自哥倫比亞及印尼，當中兩人帶有變異病毒株N501Y，另暫錄得少於5宗初步確診輸入個案。天水圍天盛苑盛譽閣確診三母女均帶有Alpha型N501Y變異病毒株，她們有約140名密切接觸者要檢疫、32個到訪之處已被納入強制檢測公告，衛生防護中心指當中暫未有人初步確診。

在三母女確診前，本港一度長達42日沒有新感染的本地源頭未明個案，林鄭月娥昨對出現這宗個案感失望和關心，但政府一定會嚴陣以待，透露該32個場所已有逾1萬人接受檢測。她又點名指3人沒有接種疫苗，指這對她們個人、家人和密切接觸者，以至整體社會帶來風險。

有專家近日認為，三母女感染與「走漏」輸入個案有關，林鄭月娥稱任何變種病毒個案的出現必然涉及「走漏」，但相信專家所指「唔係認為每一次走漏，就有一個好大嘅政策漏洞」，因至今仍未可肯定病毒潛伏期哪一日會結束，強調本港已採取最嚴厲入境檢疫措施。她續稱只有全民接種疫苗，才能應對或無可避免「走漏」的輸入個案，並透露政府原則上同意為入境人士驗抗體，衛生防護中心正研究檢驗地點及方法。

復必泰疫苗接種年齡下限降至12歲後，林鄭月娥指政府稍後會交代安排學童接種的安排，宗旨是愈方便學校愈好，又會盡量方便師生接種，如以校巴載學生到接種中心。