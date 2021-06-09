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新冠肺炎 指三母女沒打針構風險 林鄭認走漏否認大漏洞
2021-06-09
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新型肺炎變種病毒變異病毒株源頭不明天盛苑盛譽閣疫苗接種復必泰疫苗新冠肺炎
新冠肺炎 指三母女沒打針構風險 林鄭認走漏否認大漏洞
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3名患者所到之處，已有逾萬人接受強制檢測；圖為其中一人去過的荃灣愉景新城商場。(資料圖片)

本港昨增3宗新冠肺炎確診，全屬輸入個案，至於天水圍涉變種病毒的三母女，其相關密切接觸者和所到之處未有初步確診。特首林鄭月娥昨點名指出，3人沒有接種疫苗，對身邊人和社會造成風險，下一輪社交距離措施亦不宜放寬。她又承認有輸入個案「走漏」，但不代表防疫政策有大漏洞，當局正研究為入境人士驗抗體。
 

新增的3宗確診，1男2女患者分別來自哥倫比亞及印尼，當中兩人帶有變異病毒株N501Y，另暫錄得少於5宗初步確診輸入個案。天水圍天盛苑盛譽閣確診三母女均帶有Alpha型N501Y變異病毒株，她們有約140名密切接觸者要檢疫、32個到訪之處已被納入強制檢測公告，衛生防護中心指當中暫未有人初步確診。

在三母女確診前，本港一度長達42日沒有新感染的本地源頭未明個案，林鄭月娥昨對出現這宗個案感失望和關心，但政府一定會嚴陣以待，透露該32個場所已有逾1萬人接受檢測。她又點名指3人沒有接種疫苗，指這對她們個人、家人和密切接觸者，以至整體社會帶來風險。

有專家近日認為，三母女感染與「走漏」輸入個案有關，林鄭月娥稱任何變種病毒個案的出現必然涉及「走漏」，但相信專家所指「唔係認為每一次走漏，就有一個好大嘅政策漏洞」，因至今仍未可肯定病毒潛伏期哪一日會結束，強調本港已採取最嚴厲入境檢疫措施。她續稱只有全民接種疫苗，才能應對或無可避免「走漏」的輸入個案，並透露政府原則上同意為入境人士驗抗體，衛生防護中心正研究檢驗地點及方法。

復必泰疫苗接種年齡下限降至12歲後，林鄭月娥指政府稍後會交代安排學童接種的安排，宗旨是愈方便學校愈好，又會盡量方便師生接種，如以校巴載學生到接種中心。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/新冠肺炎-指三母女沒打針構風險-林鄭認走漏否認大漏洞-271157
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