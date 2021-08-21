新冠肺炎｜增5宗輸入確診 32歲文員證實樣本受科興病毒株污染

本港今日(22日)新增5宗新型肺炎確診，全屬沒有病徵的輸入個案，分別來自菲律賓、印尼及阿拉伯聯合酋長國，當中4人最少已接種一劑科興、復必泰和強生新冠疫苗；初步確診少於5宗。

⚫ #12054：25歲男船員，8月20日從菲律賓搭菲律賓航空PR300航班來港，8月13日在菲律賓接種首劑強生疫苗，帶有L452R變異病毒株

⚫ #12055：31歲女外傭，8月20日從印尼搭國泰航空CX798航班來港，3月23日及4月20日在港接種兩劑科興疫苗，帶有L452R變異病毒株

⚫ #12056：9個月大男嬰：8月18日從阿拉伯聯合酋長國搭阿聯酋航空EK384航班來港，在尖沙咀華美達華麗酒店檢疫期間確診，帶有L452R變異病毒株

⚫ #12057：56歲男子，8月18日從阿拉伯聯合酋長國搭阿聯酋航空EK384航班來港，在香港荃灣帝盛酒店檢疫期間確診，帶有L452R變異病毒株，7月12日在港取得抗體陽性結果

⚫ #12058：19歲男子，8月18日從阿拉伯聯合酋長國搭阿聯酋航空EK384航班來港，在赤鱲角富豪機場酒店檢疫期間確診，變種病毒結果仍在調查中

文員樣本受污染不列作確診

此外，一名32歲男文員早前一個咽喉樣本驗出陽性，惟入院後檢測一直呈陰性。衞生防護中心表示，根據港大微生物學系對該病人的樣本的基因分析，有關病毒樣本與SARS-CoV-2疫苗病毒株吻合。基於個案臨床數據、流行病學資料和相關分析結果，中心認為個案與疫苗病毒株污染吻合，故不會列其為確診個案，相關密切接觸者在取得陰性檢測結果後可離開檢疫中心。

該名文員上周一(16日)晚上7時許到該診所接受咽喉拭子採樣，以滿足公司的定期檢測要求。政府專家顧問袁國勇上周四(19日)到場視察後，指診所同日下午曾為4人注射科興疫苗，懷疑文員的樣本很大機會被殘餘病毒核酸污染，並建議診所分開打針和採樣的地方。

專家倡增加長者接種率

截至昨日，本港70至79歲群組有33.31%人、80歲或以上群組有10.48%已接種首針疫苗。疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅認為，有需要加強有關群組的接種訊，委員會正整理相關副作用的數據。他又稱，希望在未來兩、三個月能把接種率推高至八、九成，料屆時會有條件局部放寬防疫措施。

詳盡報道：疫苗接種｜孔繁毅：長者打針後嚴重副作用只有約2% 期望未來可推高接種率

逸東邨美逸樓明日要強制檢測

國泰航空貴賓室「寰宇堂」一名47歲女樓面(#12038)，上周二(17日)確診並帶有L452R變異病毒株。她所居住的東涌逸東邨美逸樓，上周一(16日)已被「封區」強檢，未有發現新確診個案。衞生防護中心提醒，與相關涉及變異病毒株個案居於同一大廈或在該大廈工作的人士，須於明日(23日)遵從強制檢測公告進行檢測。