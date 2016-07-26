新冠肺炎 湖北荊州站成新傳播點 武漢7人染疫

內地新冠肺炎本土疫情嚴峻，由江蘇南京祿口機場感染群組延伸出的湖南張家界旅遊群組、江蘇揚州棋牌室群組等持續擴大，甚至再形成新的湖北荊州火車站群組，截至昨午2時，荊州站群組已增至22人，包括湖北武漢7名外地勞工。荊州站昨有19趟列車停運，荊州多個景區、商場暫停開放。



江蘇淮安一家公司上月22日帶67名員工到湖南張家界旅行，同月27日去荊州站搭火車回安徽合肥再轉車回淮安，之後陸續有10名團友染疫，湖北黃崗、荊州、武漢及海南海口就相繼有6人因與淮安團乘搭同一班動車，或者與淮安團差不多時間在荊州站候車室逗留而中招，其中1人是武漢外地勞工，該勞工6名工友也受感染，令荊州站群組擴大至22人。淮安團還有2名團友家屬及2名湖南湘西密切接觸者確診。



揚州棋牌室群組增至56人

另一邊廂，江蘇全省前日新增40宗本土確診，揚州佔26、南京11、淮安3；新增本土無症狀感染2宗，均來自揚州。揚州疫情由一名來自南京確診患者所住小區的老太，經棋牌室急速擴散。揚州棋牌室感染群組總感染人數已暴增至56人，令揚州成為繼南京後江蘇省內又一疫情傳播中心。面對「3線傳播」，甘肅蘭州大學新冠肺炎疫情全球預測系統最新預測結果顯示，若江蘇採取二級響應措施，預計本月12日左右可控制疫情，全省再增180多宗本土個案，累計約425人確診；若採取三級響應措施，疫情則在本月16日左右受控，但累計確診人數或將達606人。



截至昨晚7時，內地共有4個疫情高風險地區及114個疫情中風險地區，江蘇佔最多，有2個高風險及71個中風險區。內地全部31個省區市都發出疫情防控出行提醒，呼籲「非必要不出省、不離市」、「減少跨省出行」或「非必要不去中、高風險及疫情相關地區」；河北、河南及甘肅等地更有縣市提出「恢復2020年春節期間疫情防控狀態」等。