新書爆料｜傳特朗普建議送染疫國民到關塔那摩 又稱「會被病毒檢測害死」

美國《華盛頓郵報》兩名記者即將出版的新書爆料指，前總統特朗普去年在新冠肺炎疫情爆發初期，曾建議將染疫美國人送到惡名昭彰的關塔那摩灣(Guantanamo Bay)。

《華郵》記者阿布塔勒布(Yasmeen Abutaleb)與帕萊塔(Damian Paletta)在新書《Nightmare Scenario: Inside the Trump Administration's Response to the Pandemic That Changed History》(噩夢情景：特朗普政府應對改變歷史疫情的內幕，暫譯)中指，特朗普去年2月在白宮戰情室一次會議上，建議將染疫民眾送往關押恐怖分子的關塔那摩基地，以遏制美國本土疫情。

根據《華郵》周一刊出的新書摘要，特朗普問幕僚：「我們不是有座島？關塔那摩怎麼樣？」當時美國疫情尚未大爆發。據報當時特朗普還說：「我們進口商品。我們不進口病毒。」書中指出，當特朗普再度提出把染疫民眾送去關塔那摩灣時，遭幕僚拒絕。

早稱要把非法移民送去

美國向古巴租用關塔那摩灣，在島上設置監獄，2001年911恐襲後，用來關押未經審訊的恐怖分子，該處環境惡劣，屢遭人權組織譴責。英國《衛報》報道，2019年出版的《匿名者的警告》(A Warning by Anonymous)披露，特朗普建議把非法移民送到關塔那摩灣基地。這位匿名者後來被揭是前國土安全部官員泰勒(Miles Taylor)。他在書中爆料指，特朗普建議將所有非法移民認定為「敵方戰鬥人員」(enemy combatants)，將他們送到關塔那摩灣。

憂因檢測輸掉大選

此外，阿布塔勒布與帕萊塔在新書中敘述特朗普對防疫措施的反應，其中特朗普去年3月有次對著時任衛生部長阿扎爾(Alex Azar)咆哮：「(病毒)檢測會害死我。」當時，新冠肺炎確診病例不斷攀升，在社會混亂、民眾不安下，美國各州紛紛宣布封城。據報，特朗普咆哮「我會因為這些檢測輸了選舉！」、「是哪個白痴要聯邦政府做檢測？」。

據報阿扎爾當時回答：「你是說賈里德(Jared)嗎？」艾薩指的是特朗普的女婿兼時任白宮首席顧問賈里德．庫什納(Jared Kushner)，他當時負責病毒檢測政策。

據稱女婿鬧人「白癡」

據報，特朗普還說，讓疾控中心(CDC)開發檢測是「嚴重失職」。據指，庫什納曾大罵一名負責3月採購6億個口罩的工作人員「該死的白癡」，因為口罩要到6月才會送到，庫什納當時說，在那之前，「我們全都死光了」。

兩位記者在書中描述特朗普政府這類內鬥和領導無方的細節，指出「在一個有毒的環境裡，無論你轉向哪裡，都有人準備要斬你的頭，或揚言要開除你，就會變成那樣的反應」。