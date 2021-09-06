新界北區水浸個案已錄16宗升1.6倍

熱帶氣旋康森會在未來數天進入並橫過南海，或威脅本港，星期五有狂風雷暴。發展局長黃偉綸書面答覆立法會議員的提問，指香港天文台紀錄，截至8月底，本年已發出9次新界北部水浸特別報告，比每年平均約5次多，個別地區的降雨量更達到黑色暴雨水平。黃偉綸指，新界鄉郊地區的排水設施，包括天然河溪、人工渠道及管道，由政府相關部門及有關私人業主各自負責保養。截至8月，渠務署今年接獲16宗新界北區的水浸個案，比去年同期升逾1.6倍。

渠務署多項措施鄉村防洪 解決水浸

他指，政府一直關注及致力改善水浸問題。為有系統地審視新界北部的雨水排放設施是否足夠及其效能，渠務署於1999年完成了新界北雨水排放整體計劃研究。建議的雨水排放改善措施已相繼實施及完成，例如深圳河、梧桐河、雙魚河等的主要河道治理工程，以及為低窪鄉村落實了鄉村防洪計劃。渠務署在2011年完成元朗及北區雨水排放整體計劃檢討研究。該研究的範圍涵蓋過往有水浸紀錄的鄉村，及評估其雨水排放系統的情況。經該檢討研究後，渠務署制定了新的雨水排放改善措施，以符合所需的防洪標準及配合未來發展，並根據水浸的性質、地點、後果和嚴重性，以及土地需求等情況，適當地組合擬議的改善措施。

渠務署於新界北部正進行118CD號工程計劃「新界北部雨水排放系統改善計劃－B部分（餘下工程）」，黃偉綸透露，預計於明年完成。此外，渠務署亦正規劃及設計165CD號工程計劃「北區雨水排放系統改善工程」及173CD號工程計劃「打鼓嶺雨水排放系統改善工程」，以進一步提升該區的排水能力。