施政報告懶人包｜北部都會區成發展焦點 政府架構擬重組

特首林鄭月娥今日(6日)發表本屆政府最後一份《施政報告》，焦點落在房屋及土地供應。本報整合《施政報告》內容，並綜合出六大要點：

施政報告懶人包｜北部都會區建鐵路配合

林鄭月娥提出，將公布《北部都會區發展策略》，並於元朗區及北區建設「北部都會區」，佔地300平方公里，並涵蓋六個新發展區和發展樞紐，包括「古洞北/粉嶺北」、「洪水橋/厦村」、「元朗南」、「新田/落馬洲」、「文錦渡」和「新界北新市鎮」，預計可提供逾50萬個住宅單位，令總住宅數目增至逾90萬個，可容納250萬人。另外，政府建議修訂《新界條例》，以釋放祖堂地。

北部都會區鄰近深圳，新一份《施政報告》提出「雙城三圈」概念，「雙城」代表香港及深圳，「三圈」為深圳灣優質發展圈、港深緊密互動圈和大鵬灣/印洲塘生態康樂旅遊圈，加強兩地合作。林鄭月娥建議下屆政府增設副司長，負責統籌北部都會區發展。

為配合北部都會區發展，林鄭月娥採用運輸基建先行，推出多個鐵路項目，包括連接洪水橋/厦村至深圳前海的港深西部鐵路、修改東鐵綫和正在規劃的北環綫，以及尖鼻咀至白泥自動捷運。其中會研究將東鐵綫伸延至深圳羅湖，並在深圳設立「一地兩檢」口岸，以及在羅湖及上水站中間增設本地鐵路站，初步名為羅湖南站。至於北環綫方案，政府提出將北環線向北伸延，途徑落馬洲河套區的港深創科園，接駁深圳新皇崗口岸；再由古洞站東延，接駁羅湖、文錦渡及香園圍一帶，再南下經打鼓嶺、皇后山至粉嶺。

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施政報告懶人包｜馬料水龍鼓灘填海「翻生」

林鄭月娥提出，重啟馬料水填海計劃，用地將用作創科發展，配合科學園擴展工程。發展局亦將審視龍鼓灘填海和屯門西地區規劃，分別涉及約220公頃土地，目標明年上半年爭取立法會撥款進行規劃及工程研究。

另外，政府將研究興建新的東鐵綫「科學園/白石角」站，以位處白石角的香港教育大學運動中心用地為基礎，並按教大早前要求重置運動中心到大學本部附近的地點。

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施政報告懶人包｜設文體旅遊局 運房拆局

林鄭月娥建議，下屆政府重組架構，包括設立文化體育及旅遊局，並分拆運輸及房屋局，以及擴大創新及科技局，成為創新科技及工業局。她亦建議，將民政事務局改組為青年及地區事務局，支持青年發展、以地區為本解決問題。

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施政報告懶人包｜重提23條立法

《港區國安法》實施超過一年，林鄭月娥重提《基本法》23條本地立法工作，強調將積極推展立法，並會正視打擊假新聞的議題，而有關工作會由政務司長統籌。她亦提到《基本法》教育，建議由她「現身說法」，向公民與社會發展科教師解說，助了解 行政長官的憲制地位和職權。

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施政報告懶人包｜研強積金改以年金發放

至於社會福利方面，林鄭月娥提出將探討把強積金一筆過資產，轉化成退休後定期可領取的年金，並合併普通及高額長生津，劃一為每月領取3,815元。

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施政報告懶人包｜增撥資源助退役運動員轉型

港隊運動員在東京奧運取得佳績，《施政報告》亦提及體育發展，包括增撥資源擴展2018年推出的「退役運動員轉型計劃」，目標在五年內將參與計劃的退役運動員人數，由本年度逾70名增加一倍，為運動員退役後提供更多轉型機會。另外，政府會研究重建及整合黃竹坑現有運動場、體育中心、遊樂場及游泳池設施。

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