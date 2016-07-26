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施政報告︱發展局長：北部都會區扭轉「重南輕北」概念
2 小時前
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施政報告發展局運輸及房屋局黃偉綸陳帆北部都會區明日大嶼交椅洲填海地公營房屋過渡性房屋房屋問題
施政報告︱發展局長：北部都會區扭轉「重南輕北」概念
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發展局局長黃偉綸與運輸及房屋局局長陳帆，出席商台節目。(商台圖片)

發展局局長黃偉綸與運輸及房屋局局長陳帆，今日(9日)出席商台的節目。其中黃偉綸指，施政報告提出的「北部都會區」是創新的概念，扭轉過去本港「重南輕北」的發展概念。

黃偉綸與陳帆今日出席商台節目講解有關施政報告的發現，黃偉綸提到，「北部都會區」的規劃概念創新，可扭轉以往香港經濟活動只集中於港島的「南重北輕」現象，會為香港重新佈局。他又形容，規劃及基建發展如馬拉松，將會橫跨多屆的政府。

黃偉綸又指，政府正努力改善市民的居住面積，目標是增加一至兩成。其中公營房屋供應，會以較高的房屋面積標準規劃交椅洲填海地的公屋項目。又指若土地供應進度理想，下一個5年期亦可以較高標準規劃。而私營房屋，當局將考慮透過賣地條款，加入「最低單位面積」要求。

陳帆：明年中推4000過渡性單位

另外陳帆表示，政府仍在覓地提供過渡性房屋，並跟數個土地擁有人及志願團體視察部分地盤。他指明年中陸續會有4,000多個過渡性單位推出，而至2023年年中將有一萬個。

陳帆表示明白市民想「住好啲、住平啲、住大啲」，但短期房屋供應有限，要靠其他措施紓緩。陳指當局正透過不同方式加快公營房屋建造流程，相信至2047年能有效改善房屋問題。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/施政報告︱發展局長：北部都會區扭轉「重南輕北」概念-288010
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