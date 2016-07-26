施政報告︱發展局長：北部都會區扭轉「重南輕北」概念

發展局局長黃偉綸與運輸及房屋局局長陳帆，今日(9日)出席商台的節目。其中黃偉綸指，施政報告提出的「北部都會區」是創新的概念，扭轉過去本港「重南輕北」的發展概念。

黃偉綸與陳帆今日出席商台節目講解有關施政報告的發現，黃偉綸提到，「北部都會區」的規劃概念創新，可扭轉以往香港經濟活動只集中於港島的「南重北輕」現象，會為香港重新佈局。他又形容，規劃及基建發展如馬拉松，將會橫跨多屆的政府。

黃偉綸又指，政府正努力改善市民的居住面積，目標是增加一至兩成。其中公營房屋供應，會以較高的房屋面積標準規劃交椅洲填海地的公屋項目。又指若土地供應進度理想，下一個5年期亦可以較高標準規劃。而私營房屋，當局將考慮透過賣地條款，加入「最低單位面積」要求。

陳帆：明年中推4000 過渡性單位

另外 陳帆表示，政府 仍在覓地提供過渡性房屋，並跟數個土地擁有人及志願團體視察部分地盤。他指明年中陸續會有4,000多個過渡性單位推出，而至2023年年中將有一萬個。