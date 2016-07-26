施政報告｜北環綫延長8車站曝光 粉嶺不能原站轉東鐵

特首林鄭月娥本屆任期內最後一份《施政報告》提到，構思的「北部都會區」會設有5項鐵路發展計劃，當中涉及3條跨境鐵路，以及把規劃中的北環綫再延長等。其中，《施政報告》僅提到北環綫向東伸延後，會途經羅湖、文錦渡、香園圍及打鼓嶺、皇后山、粉嶺一帶，港深西部鐵路的走線亦未有詳細交代。

文錦渡打鼓嶺坪輋或有鐵路

北環綫原定的東面總站為古洞，《北部都會區發展策略》最新的規劃是路線再整體向東伸延，在古洞後先向北面進發，經上水站至現有羅湖站中間新建的羅湖南站、文錦渡、老鼠嶺和鄰近「兩地兩檢」管制站的香園圍後，掉頭向南途經打鼓嶺、坪輋及皇后山後，以粉嶺近安樂村為總站，合共涉及8個新擬建車站。屆時，乘客可透過新興建的無縫行人系統，接駁現有的東鐵綫粉嶺站。

北環綫同時計劃新增的支綫，在「新田站」及「古洞站」向西北方延伸，經「洲頭站」和「港深創科園站」後，接入「一地兩檢」的深圳新皇崗口岸。同時，現有的東鐵綫羅湖站日後或拆除，因當局將研究把東鐵綫延伸至深圳羅湖，然後把車站移至深圳境內的可行性，管制站亦改為「一地兩檢」，另於上水站至現有羅湖站中間新建「羅湖南站」、與北環綫交匯。

跨境港深西部鐵路料設4站

至於連接洪水橋、厦村及深圳的港深西部鐵路，《北部都會區發展策略》亦有進一步交代計劃。文件顯示，路線由洪水橋出發後，會在厦村及流浮山設站，然後前往深圳並實施「一地兩檢」安排。當局表示，毗鄰擬議屯馬綫洪水橋站區域休憩用地的地下空間，已預留地下空間設置洪水橋至前海的跨境鐵路站。

下白泥流浮山有望獲鐵路覆蓋

當局另擬探討興建尖鼻咀至白泥自動捷運系統的可行性，文件透露系統將設有6個車站，包括下白泥、上白泥、流浮山及尖鼻咀等，其中一個站或會連接洪水橋/厦村新發展區內已規劃的環保運輸系統。

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