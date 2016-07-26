施政報告｜土地短缺最新估算達3000公頃 發展局擬明年修例精簡審批

隨著新一份《施政報告》大幅著墨土地及房屋政策，政府更新《香港2030+》規劃策略研究，並估算2019至2048年土地短缺達3,000公頃，較2016年估算的約1200公頃增加1.5倍，當中1,500公頃屬於政府設施、休憩用地及運輸基建設施，820公頃屬於經濟用地，餘下680公頃屬於房屋用地。

發展局今日(8日)公布最新《香港2030+》規劃策略研究，內容提到本港中至長期可供地項目達4,100公頃，當中1,000公頃屬於「明日大嶼」的交椅洲人工島、600公頃屬於北部都會區新增土地，已超出估算的3,000公頃土地短缺。另外，就《施政報告》公布已覓得350公頃土地興建33萬個公屋單位，當局表示當中39%屬於新發展區及大型發展項目、36%屬於改劃用地、25%屬於粉嶺高爾夫球場部分土地、發展棕地群等其他項目。

至於《施政報告》提出的精簡發展項目的審批程序，發展局長黃偉綸指出，當局目標明年上半年提出具體修例意見，並爭取明年內提出條例修訂草案提交立法會。發展局常任秘書長(規劃及地政)甯漢豪補充指，當局將就四大方向作出研究，包括建議把制定規劃大綱草度的時限，由17個月縮短一半，以及將公眾反映意見的程序縮短等。

將研制定最小住宅空間標準

黃偉綸提到，當局將考慮制定最小住宅空間標準，建議定為200多呎，並會研究在明日大嶼等新發展項目興建的公屋單位，增加10%至20%樓面面積，「希望『香港人住大啲』唔係空講嘅，係會做到嘅」，但強調有關研究需時落實。運房局長陳帆補充指，政府目前最大目標仍然是追趕房屋供應進度，在大致上可滿足港人住屋需求後，便會考慮增加新建公屋單位面積。

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