施政報告｜基因組中心歡迎進一步落實方針 7月已試行先導階段
44 分前
施政報告｜基因組中心歡迎進一步落實方針 7月已試行先導階段
新一份《施政報告》的附篇提到，明年展開的「香港基因組計劃」主階段，可以為更多涉及遺傳因素的病症患者及家屬，進行全基因組測序和分析。計劃將進行大約5萬個全基因組測序，讓病人得到更準確的診斷、更個人化的治療，長遠更可促進本地基因組醫學的臨床應用和創新科研發展。
基因組中心歡迎進一步落實計劃
香港基因組中心今日(6日)表示，歡迎特首林鄭月娥在《施政報告》附篇中，進一步落實「香港基因組計劃」主階段的推行方針，以強化本港基因組醫學的發展，提升市民大眾的整體健康水平。中心行政總裁羅思偉稱，在港府、醫院管理局和兩間大學醫學院的大力支持下，計劃的的先導階段已於今年7月開始試行，以「看見病因」為主題，透過全基因組測序技術，為參加者找出可能致病的基因變異，尋找病因。
羅思偉續說，先導階段目標招募2,000宗合資格個案，涵蓋未能確診病症及與遺傳有關的癌症，而主階段則預計明年展開，將涵蓋更多病症及個案。整項計劃將會為約50,000個基因組進行測序。基因組中心指，已制定策略發展重點，包括推動基因組醫學的臨床應用、促進相關科學研究及人才培育，長遠而言建立本地人口的基因組數據庫，以促進臨床診斷、個人化治療、疾病防控等。中心並將繼續與不同持份者交流合作，致力順利推展「香港基因組計劃」，造福社會大眾。
2018年施政報告公布項目之一
「香港基因組計劃」是2018年《施政報告》公布的項目之一，政府在2019至20年度財政預算案預留12億元撥款作相關用途，及至去年5月基因組中心成立，團隊成員包括醫生、科學主任、生物信息學家和遺傳輔導員。
相關新聞：
施政報告懶人包｜北部都會區成發展焦點 政府架構擬重組
施政報告｜元朗北區建北部都會區 佔地300平方公里
施政報告｜林鄭：連接洪水橋/厦村至深圳前海港深西部鐵路
施政報告｜重啟馬料水填海計劃 研東鐵綫建科學園/白石角站
施政報告｜強調融入國家發展大局 河套港深創科園設「生命健康創科中心」
施政報告｜倡設文化體育旅遊局 分拆運房局重組民政局
施政報告｜特首：積極推展23條本地立法工作 政務司長將統籌打擊假新聞
施政報告｜林鄭：研鼓勵將強積金轉年金 為長者提供穩定收入
施政報告｜增撥資源支持退役運動員轉型 研重建黃竹坑運動場等設施
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/施政報告｜基因組中心歡迎進一步落實方針 7月已試行先導階段-287605