施政報告｜基因組中心歡迎進一步落實方針 7月已試行先導階段

新一份《施政報告》的附篇提到，明年展開的「香港基因組計劃」主階段，可以為更多涉及遺傳因素的病症患者及家屬，進行全基因組測序和分析。計劃將進行大約5萬個全基因組測序，讓病人得到更準確的診斷、更個人化的治療，長遠更可促進本地基因組醫學的臨床應用和創新科研發展。

基因組中心歡迎進一步落實計劃

香港基因組中心今日(6日)表示，歡迎特首林鄭月娥在《施政報告》附篇中，進一步落實「香港基因組計劃」主階段的推行方針，以強化本港基因組醫學的發展，提升市民大眾的整體健康水平。中心行政總裁羅思偉稱，在港府、醫院管理局和兩間大學醫學院的大力支持下，計劃的的先導階段已於今年7月開始試行，以「看見病因」為主題，透過全基因組測序技術，為參加者找出可能致病的基因變異，尋找病因。

羅思偉續說，先導階段目標招募2,000宗合資格個案，涵蓋未能確診病症及與遺傳有關的癌症，而主階段則預計明年展開，將涵蓋更多病症及個案。整項計劃將會為約50,000個基因組進行測序。基因組中心指，已制定策略發展重點，包括推動基因組醫學的臨床應用、促進相關科學研究及人才培育，長遠而言建立本地人口的基因組數據庫，以促進臨床診斷、個人化治療、疾病防控等。中心並將繼續與不同持份者交流合作，致力順利推展「香港基因組計劃」，造福社會大眾。

2018年施政報告公布項目之一

「香港基因組計劃」是2018年《施政報告》公布的項目之一，政府在2019至20年度財政預算案預留12億元撥款作相關用途，及至去年5月基因組中心成立，團隊成員包括醫生、科學主任、生物信息學家和遺傳輔導員。

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