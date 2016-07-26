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施政報告｜增撥資源支持退役運動員轉型　研重建黃竹坑運動場等設施
2 小時前
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施政報告林鄭月娥特首立法會體育運動黃竹坑躍動港島南海洋公園水上樂園退役運動員轉型計劃
施政報告｜增撥資源支持退役運動員轉型　研重建黃竹坑運動場等設施
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政府擬研究重建黃竹坑的運動場等設施。(資料圖片)

特首林鄭月娥宣讀新一份《施政報告》，內容提到將增撥資源擴展2018年推出的「退役運動員轉型計劃」，目標在五年內將參與計劃的退役運動員人數，由本年度逾70名增加一倍，為運動員退役後提供更多轉型機會。

另外，她提到政府正研究重建及整合黃竹坑現有運動場、體育中心、遊樂場及游泳池設施的技術可行性，以「一地多用」模式善用現有土地和為市民提供更好服務。

深水灣大樹灣碼頭開展技術性研究

至於「躍動港島南」計劃其他方面，她提到明年將就深水灣及大樹灣碼頭項目展開技術性研究，正探討在碼頭項目落成前提供臨時登岸設施的可行性，善用水體和水上交通連接海洋公園水上樂園與其他地方。她亦指，明年將展開擴建香港仔避風塘的勘查及設計研究，以增加船隻停泊區。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/施政報告｜增撥資源支持退役運動員轉型　研重建黃竹坑運動場等設施-287576
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