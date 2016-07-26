施政報告｜增撥資源支持退役運動員轉型 研重建黃竹坑運動場等設施

特首林鄭月娥宣讀新一份《施政報告》，內容提到將增撥資源擴展2018年推出的「退役運動員轉型計劃」，目標在五年內將參與計劃的退役運動員人數，由本年度逾70名增加一倍，為運動員退役後提供更多轉型機會。

另外，她提到政府正研究重建及整合黃竹坑現有運動場、體育中心、遊樂場及游泳池設施的技術可行性，以「一地多用」模式善用現有土地和為市民提供更好服務。

深水灣大樹灣碼頭開展技術性研究

至於「躍動港島南」計劃其他方面，她提到明年將就深水灣及大樹灣碼頭項目展開技術性研究，正探討在碼頭項目落成前提供臨時登岸設施的可行性，善用水體和水上交通連接海洋公園水上樂園與其他地方。她亦指，明年將展開擴建香港仔避風塘的勘查及設計研究，以增加船隻停泊區。

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