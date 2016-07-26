施政報告｜增撥資源支持退役運動員轉型 研重建黃竹坑運動場等設施
2 小時前
施政報告｜增撥資源支持退役運動員轉型 研重建黃竹坑運動場等設施
特首林鄭月娥宣讀新一份《施政報告》，內容提到將增撥資源擴展2018年推出的「退役運動員轉型計劃」，目標在五年內將參與計劃的退役運動員人數，由本年度逾70名增加一倍，為運動員退役後提供更多轉型機會。
另外，她提到政府正研究重建及整合黃竹坑現有運動場、體育中心、遊樂場及游泳池設施的技術可行性，以「一地多用」模式善用現有土地和為市民提供更好服務。
深水灣大樹灣碼頭開展技術性研究
至於「躍動港島南」計劃其他方面，她提到明年將就深水灣及大樹灣碼頭項目展開技術性研究，正探討在碼頭項目落成前提供臨時登岸設施的可行性，善用水體和水上交通連接海洋公園水上樂園與其他地方。她亦指，明年將展開擴建香港仔避風塘的勘查及設計研究，以增加船隻停泊區。
相關新聞：
施政報告｜擬重建荃灣深水埗 研降舊樓強拍門檻
施政報告｜未來10年建33萬公屋 擬重建西環邨馬頭圍邨
施政報告｜強調融入國家發展大局 河套港深創科園設「生命健康創科中心」
施政報告｜重啟馬料水填海計劃 研東鐵綫建科學園/白石角站
施政報告｜通關後推港珠澳大橋港車北上 不設配額
施政報告｜倡設文化體育旅遊局 分拆運房局重組民政局
施政報告｜林鄭：連接洪水橋/厦村至深圳前海港深西部鐵路
施政報告｜元朗北區建北部都會區 佔地300平方公里
施政報告｜灣仔政府大樓建新法庭 明年上半年開始工程
施政報告｜特首：積極推展23條本地立法工作 政務司長將統籌打擊假新聞
施政報告｜林鄭月娥：過去提出逾900項措施 96%已完成或按序推行
施政報告｜林鄭月娥身穿桃紅旗袍 抵達立法會大樓
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/施政報告｜增撥資源支持退役運動員轉型 研重建黃竹坑運動場等設施-287576