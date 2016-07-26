施政報告｜拒透露建北部都會區成本預算 林鄭：毋須擔心財政負擔

特首林鄭月娥在新一份《施政報告》中，提出建設香港北部成為「北部都會區」，跨越深港行政界線，期望可以促進港深優勢互補，融合發展，形容是「強強聯手」。她在記者介紹會上被問到有關建議的成本預算，當中會否與同時興建的明日大嶼推高建築成本時，她拒透露建北部都會區的成本預算，只引述行會人士稱是願景，是大發展策略，並非具體細節，強調大家不需要擔心財政負擔，如果因為赤字而「咩都唔做」，不但是短視，而是不負責任。

強調非替代交椅洲人工島填海

林鄭月娥補充，政府在土地開拓方面每每賺錢，即使起公營房屋亦有錢賺，只要起完基建過後，相關土地就會變成值錢的土地，會帶給政府大量的收入，而且現時「北部都會區」許多都是環保的建基，政府可以發綠色債券解決現金流的問題，屆時可以持續性為本港帶來收入。

她又說，社會上可能有人因此要求政府放棄興建交椅洲人工島的填海計劃，她強調絕對不會該有關事件發生，做北部都會區並非替代交椅洲人工島的填海計劃，指交椅洲人工島的填海會一如計劃進行，甚至提前至2026年展開。

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