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施政報告｜據報擬鬆綁賣祖堂地　侯志強：新界人適當犧牲無可厚非
1 小時前
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施政報告林鄭月娥賣祖堂地侯志強上水鄉事委員會新界人
施政報告｜據報擬鬆綁賣祖堂地　侯志強：新界人適當犧牲無可厚非
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據報政府有意鬆綁賣祖堂地，侯志強表示，同意政府拆牆鬆綁，又指外界一直誤會新界人不肯放地。(資料圖片)

特首林鄭月娥下周三將發表新一份《施政報告》，多間傳媒近日引述消息，指政府計劃提出修改《新界條例》，降低新界「祖堂地」的轉售門檻，只需集齊八成業權同意，即可轉售祖堂地。上水鄉事委員會主席侯志強在電台表示，同意政府拆牆鬆綁，又指基於現時政府收祖堂地，需要取得百分百宗族成員同意，只要有一個人不同意都會阻礙收地，令外界一直誤會新界人不肯放地。

侯志強說，祖堂地是祖宗傳下來，本應好好保留，但因應本港土地發展，新界人作出適當犧牲是無可厚非，指「祠堂可以賣，但祠堂亦可以建」，出售有關「祖堂地」後，可以在另一個地方再興建更輝煌的祠堂。

稱外界誤會新界人唔肯放地

他又說，過去政府收地，需要取得百分百宗族成員同意，當有少部分人不同意時，收地便難以進行，外界因而認為新界人「唔肯放地」，「以為新界人Hold住啲地唔肯放，政府要收地你係冇辦法阻擋」，他相信若政策鬆綁，將有助解決相關困擾。

侯志強又說，部分宗族成員可能已移居外地，建議政府可於收地前發出告示，視乎一個月之內有沒有人反對，並召開相關會議，若會上有七、八成出席人士贊成，就可以啟動收地程序。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/施政報告｜據報擬鬆綁賣祖堂地　侯志強：新界人適當犧牲無可厚非-286744
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