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施政報告｜未來10年建33萬公屋　擬重建西環邨馬頭圍邨
2 小時前
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林鄭月娥施政報告特首立法會公屋長策西環邨馬頭圍邨
施政報告｜未來10年建33萬公屋　擬重建西環邨馬頭圍邨
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施政報告｜未來10年建33萬公屋　擬重建西環邨馬頭圍邨

特首林鄭月娥宣讀新一份《施政報告》，內容提到已覓得未來10年、明年至2032年約350公頃土地，興建33萬個公屋單位，比去年公布的數字略高，足以滿足該10年期預計的30.1萬個單位需求。另外，她提到會邀請房委會研究重建西環邨及馬頭圍邨，以及將周邊土地納入重建地盤。

私營房屋方面，政府爭取未來10年準備約170公頃土地，透過賣地或鐵路物業招標為市場提供可興建約10萬個單位用地。

過渡房屋目標供應量增至2萬個

至於目標1.5萬個過渡房屋目標，運房局已覓得足夠土地，近日再獲得私人土地擁有人表示有意參加計劃。她建議，額外提供5,000個單位，令整體供應在未來幾年可增至2萬個，並將相關資助計劃的資助額增至116億元。此外，在現金津貼試行計劃下，截至8月底，港府已向約3萬個合資格的一般公屋申請住戶派發津貼，佔已接獲的合資格申請約五成。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/施政報告｜未來10年建33萬公屋　擬重建西環邨馬頭圍邨-287571
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