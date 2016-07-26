施政報告｜林鄭：公眾諮詢交港台負責 再提重置葵涌貨櫃碼頭有難度

特首林鄭月娥於10月6日發表任內最後一份施政報告，她早前透露今次將重點著墨土地問題。她今早出席電台訪問時稱，今次除沿用網上平台及電郵收集意見外，將採取兩個新方法，包括設主題式(thematic)諮詢及公眾互動諮詢。她亦重提社會有聲音建議重置葵涌貨櫃碼頭，認為執行上有難度，但強調搬碼頭是「正路」做法。

相關新聞：愛國者治港｜區議員爆辭職潮 林鄭：相信他們或心中有數

林鄭月娥表示，新增的主題式諮詢將按議題邀請各界發表意見，例如商界等可就環保議題提供意見；另外將嘗試公眾互動式諮詢，並交由港台負責統籌，包括考慮以邀請或抽籤方式，與市民直接對話。她又笑言，過去兩年特首走入公眾會令「好多人擔心」，但強調落區工作從沒停頓，只是「好多時都無公布」，又指平常落區主要靠視察方式，難作互動、嚴肅的諮詢。

形容葵涌貨櫃碼頭附近建屋「不正確」

至於土地問題，林鄭月娥稱政府已覓得足夠土地為未來3年興建1.5萬個過度房屋單位，並重提於葵涌貨櫃碼頭附近建屋的建議，她指目前碼頭仍須處理大量貨櫃，需要輔助用地，認為利用該些土地建屋的建議「不正確」。

她又指，葵青區已是市區，認為重置葵涌貨櫃碼頭是「正路」做法，但承認執行上有困難，尤其在覓地安置方面。她指，「明日大嶼」已須滿足市民住屋需要，以及建設核心商業區，已沒有多餘土地重置碼頭；另有意見指可於桂山島填海重置碼頭，但國家海洋局對填海的規限比本港更嚴格，故她亦認為不可行。