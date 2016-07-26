施政報告｜林鄭：建北部都會區與深圳「強強聯手」 料港創新科技發展可與矽谷媲美

特首林鄭月娥發表新一份《施政報告》，提出建設香港北部成為「北部都會區」。她在記者會介紹上表示，有關建議意義重大，是首次由特別行政區提出，跨越深港行政界線，期望可以促進港深優勢互補，融合發展，形容是「強強聯手」。她解釋，「北部都會區」屬綜合發展，裡面將多姿多采，將會適宜創業、就業、及有遊玩享用的公共空間。

北部都會區與維港都會區並駕齊驅

林鄭月娥續稱，香港過往的都會區集中在維港兩岸，透過此都會區成就香港成為國際金融中心，現時提出要建設另一個都會區在北部，她形容這是理所當然的選擇， 「北部都會區」約300平方公里，涵蓋北區及元朗行政區等，期盼日後維港都會區與「北部都會區」，可以各有特色及各有擅長，並駕齊驅。她又說，日後交椅洲人工島填海，將會納入維港都會區，預計將會提供大量職位及用地。

新一份《施政報告》亦提出本港將建設成國際創新科技中心，林鄭月娥在記者會上亦稱，將會擴張科學園及整合深港創科園及落馬洲/新田一帶，成為「新田科技城」，預計與深圳一共有240公頃土地發展創新科技，她相信到時本港將會在創新科技有極大的優勢，能夠與矽谷媲美。她又指，會支持本地大學發展創新科技，包括向港大與中大批出土地，及支持理工大學發展創科研究中心。

新世界：積極配合北部都會區發展

新世界發展支持施政報告提出多項政策及措施，以建設香港，融合國家發展大局，並全方位增加土地供應，解決房屋問題。新世界表示，樂見並會積極配合政府推展「北部都會區發展」，打造成新的香港發展焦點，並期望社會各界能通力合作， 透過公私營合作模式，讓基層盡快上樓，紓解年輕家庭上車難等問題，令市民早日安居樂業。

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